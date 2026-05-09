Ezüstös búcsú, elszabadult érzelmek Dortmundban – a bírónak is lapot osztottak

– Amikor itt játsszátok az utolsó hazai meccseteket, az valami különleges. A futballban gyorsan változnak a dolgok, és amikor újra látjátok egymást, úrrá lesz rajtatok a melankólia. Mert akkor jössz rá igazán, hogy mit tapasztaltál itt az évek során, amikor már tényleg elmúlt – fogalmazott a búcsú pillanataiban Brandt.
Még a bírót is beavatták az ünneplésbe
Vélhetően nem sok edzőnek jutna eszébe az, ami Niko Kovacnak. A dortmundiak mestere ugyanis mind Özcant, mind pedig Sülét a kispadra ültette, hogy aztán a megfelelő pillanatban pályára küldje őket. Özcan a 78., Süle pedig a 88. percben léphetett pályára.
Niko Kovac ugyanakkor már előző este beszélt a szezon végén szintén visszavonuló Patrick Ittrich játékvezetővel, hogy addig ne fújja le a meccset, amíg Süle nem áll be a dortmundiakhoz.
– Megtette, hiszen ő is tudta, Niklas megérdemli az ünneplést. Nagyszerű srác, fantasztikus karriert tudhat maga mögött. Minden jót kívánok neki a további életéhez. Remélem, hogy sokat fog golfozni, és valószínűleg beutazza a világot – árulta el a dortmundiak vezetőedzője.
Bundesliga, 33. forduló:
- Borussia Dortmund–Eintracht Frankfurt 3-2 (2-1)
szombaton játsszák:
- FC Augsburg–Borussia Mönchengladbach 15.30
- TSG 1899 Hoffenheim–Werder Bremen 15.30
- RB Leipzig–St. Pauli 15.30
- VfB Stuttgart–Bayer Leverkusen 15.30
- VfL Wolfsburg–Bayern München 18.30
vasárnap játsszák:
- Hamburger SV–SC Freiburg 15.30
- 1. FC Köln–1. FC Heidenheim 17.30
- FSV Mainz 05–Union Berlin 19.30
