Ezüstös búcsú, elszabadult érzelmek Dortmundban – a bírónak is lapot osztottak

Ha azt jelentenénk ki, hogy minden lényeges dolog eldőlt a Bundesligában, csak félig mondanánk igazat. Ugyanis az tény, hogy a Bayern München megvédte a bajnoki címét, és a Borussia Dortmund péntek esti győzelmével megszerezte az ezüstérmet, ám a hátralévő két fordulóban még nagy lesz a csata a dobogó harmadik fokáért, illetve a Bajnokok Ligájában való indulás jogáért. A dortmundiak a Frankfurt elleni meccsen – amelyet 3-2-re megnyertek – végleg elköszöntek három játékosuktól és Sebastian Kehl korábbi sportigazgatótól.

Molnár László
2026. 05. 09. 8:55
Mindhárom játékos, Özcan, Brandt és Süle is legendaként köszönt el a dortmundi közönségtől Forrás: Kicker
– Amikor itt játsszátok az utolsó hazai meccseteket, az valami különleges. A futballban gyorsan változnak a dolgok, és amikor újra látjátok egymást, úrrá lesz rajtatok a melankólia. Mert akkor jössz rá igazán, hogy mit tapasztaltál itt az évek során, amikor már tényleg elmúlt – fogalmazott a búcsú pillanataiban Brandt.

A dortmundi közönség gyönyörűen köszönt el a klublegendáktól (Fotó: Anadolu/Hesham Elsherif)

Még a bírót is beavatták az ünneplésbe

Vélhetően nem sok edzőnek jutna eszébe az, ami Niko Kovacnak. A dortmundiak mestere ugyanis mind Özcant, mind pedig Sülét a kispadra ültette, hogy aztán a megfelelő pillanatban pályára küldje őket. Özcan a 78., Süle pedig a 88. percben léphetett pályára. 

Niko Kovac ugyanakkor már előző este beszélt a szezon végén szintén visszavonuló Patrick Ittrich játékvezetővel, hogy addig ne fújja le a meccset, amíg Süle nem áll be a dortmundiakhoz.

– Megtette, hiszen ő is tudta, Niklas megérdemli az ünneplést. Nagyszerű srác, fantasztikus karriert tudhat maga mögött. Minden jót kívánok neki a további életéhez. Remélem, hogy sokat fog golfozni, és valószínűleg beutazza a világot – árulta el a dortmundiak vezetőedzője.

Bundesliga, 33. forduló:

  • Borussia Dortmund–Eintracht Frankfurt 3-2 (2-1)

szombaton játsszák:

  • FC Augsburg–Borussia Mönchengladbach 15.30
  • TSG 1899 Hoffenheim–Werder Bremen 15.30
  • RB Leipzig–St. Pauli 15.30
  • VfB Stuttgart–Bayer Leverkusen 15.30
  • VfL Wolfsburg–Bayern München 18.30

vasárnap játsszák:

  • Hamburger SV–SC Freiburg 15.30
  • 1. FC Köln–1. FC Heidenheim 17.30
  • FSV Mainz 05–Union Berlin 19.30

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
