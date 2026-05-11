légióSzoboszlai Dominikmagyar válogatott

Bajnoki címeket, BL-t érő bronzérmet is hozott a héten a magyar légió

Sallai Roland Isztambulban, Varga Barnabás Athénban ünnepelt, a csapataikkal bajnokok lettek. A légió okkal lehet büszke rájuk, ahogyan Willi Orbánra is, aki pályafutása egyik legfontosabb gólját fejelte, mert azzal az RB Leipzig már biztosan bronzérmes a Bundesligában, és indulhat a Bajnokok Ligájában. Sallói Dániel Észak-Amerikában Lionel Messiék ellen adott gólpasszt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 4:45
Willi Orbán pályafutásának az egyik legfontosabb gólját fejelte a St. Pauli ellen a Bundesligában, az RB Leipzig ezzel lett harmadik és BL-főtáblás. Fotó: ODD ANDERSEN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A görög felsőházban három körrel a vége előtt vasárnap úgy nézett ki a helyzet, hogy az AEK már bajnok lehet, ha hazai pályán legyőzi a Panathinaikoszt, miközben az Olimpiakosz és PAOK összecsapásán döntetlen születik. És ez össze is jött, az AEK VargaBarnabással a fedélzeten hátrányból fordítva és egy hosszabbításban szerzett góllal nyert, a magyar csatár az első félidő végén a hálóba fejelt, de a VAR szerint néhány milliméterrel lesről tette. A csapata előnye nyolc pont, ez két forduló alatt nem hozható be. A francia élvonalban a Le Havre a Marseille-t fogadta, és a kispadon ülő Loic Nego nélkül kikapott 1-0-ra. Hollandiában az AZ Alkmaar a Feyenoord stadionjában lépett pályára, 1-1 lett a vége, Kovács Bendegúzt a 93. percben cserélték be

Az osztrák első osztály rájátszásában a Rapid Wien hétfő 3-1-re kikapott idegenben a Linzer ASK-tól, majd vasárnap hazai pályán az Austria Wiennel vívott derbin szenvedett 2-0-ás vereséget, Bolla Bendegúz mindkét meccset végigjátszotta;

 a Red Bull Salzburg pedig a Linzer ASK vendégeként vallott 2-1-es kudracot, Redzic Damir kezdőként 55 percet töltött a gyepen. Skóciában a Dundee United 2-0-ás kudarcot vallott az Aberdeen otthonában, Keresztes Krisztián kezdett, a szünetben lecserélték. 

TORONTO, ONTARIO - MAY 09: Daniel Salloi #20 of Toronto FC and Gonzalo Luján #2 of Inter Miami CF compete for the ball during the MLS match between Toronto FC and Inter Miami CF at BMO Field on May 09, 2026 in Toronto, Ontario. Mark Blinch/Getty Images/AFP (Photo by MARK BLINCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Sallói Dániel a MLS címvédője ellen gólpasszt adott   Fotó: MARK BLINCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A lengyel Ekstrklasában a Pogon Szczecin 3-2-re kikapott a Jagiellonia otthonában, Molnár Rajmund sérülés miatt nem volt kerettag, Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést,  a Zaglebie Lubin a Gornik Zabrze vendégeként győzött 3-2-re, Szabó Levente az 59. percben állt be 0-0-nál, a 63. percben gólpasszt adott, a 72. percben sárga lapot kapott, a 74. percben gólt lőtt. A cseh élvonalban a rájátszás zajlik, a 7-10. helyért a Sigma Olomouc a Bohamians együttesével vívott párharcot, az első meccsen 3-1-re nyert idegenben, a vasárnapi visszavágón Baráth Péterrel végig a csapatban 2-0-ra kikapott, de a hosszabbításban szépíteni tudott, és így 4-3-as továbbjutott.

Egy magyar Messi ellen, egy másik Messivel játszott

Az olasz másodosztályú Spezia 1-1-et játszott Pescarában, Nagy Ádámot a 66. percben cserélték be, a spanyol második vonalban az FC Andorra a kispadon jegelve Yaakobishvili Áront hazai pályán ütötte ki 5-1-re a Las Palmast. Az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) alapszakaszának szombati játéknapján a címvédő Inter Miami 4-2-re nyert Torontóban. A hazaiak négygólos hátrányban, Sallói Dániel gólpasszának is köszönhetően szépítettek, a magyar támadó végig a pályán volt, a vendégeknél a 79. percben Luis Suárez helyére Pintér Dániel állt be. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekplatón

Mitől jó (vagy rossz) egy rendszer?

Bogár László avatarja

A most lezajló választás nyomán elég drámai átrendeződés mehet végbe, de csak azért, mert az elmúlt 16 év számos globális és lokális oligarcha számára hátrányos helyzetet hozott létre, sőt sok esetben konzervált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.