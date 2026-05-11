Bajnoki címeket, BL-t érő bronzérmet is hozott a héten a magyar légió

A görög felsőházban három körrel a vége előtt vasárnap úgy nézett ki a helyzet, hogy az AEK már bajnok lehet, ha hazai pályán legyőzi a Panathinaikoszt, miközben az Olimpiakosz és PAOK összecsapásán döntetlen születik. És ez össze is jött, az AEK VargaBarnabással a fedélzeten hátrányból fordítva és egy hosszabbításban szerzett góllal nyert, a magyar csatár az első félidő végén a hálóba fejelt, de a VAR szerint néhány milliméterrel lesről tette. A csapata előnye nyolc pont, ez két forduló alatt nem hozható be. A francia élvonalban a Le Havre a Marseille-t fogadta, és a kispadon ülő Loic Nego nélkül kikapott 1-0-ra. Hollandiában az AZ Alkmaar a Feyenoord stadionjában lépett pályára, 1-1 lett a vége, Kovács Bendegúzt a 93. percben cserélték be.

Az osztrák első osztály rájátszásában a Rapid Wien hétfő 3-1-re kikapott idegenben a Linzer ASK-tól, majd vasárnap hazai pályán az Austria Wiennel vívott derbin szenvedett 2-0-ás vereséget, Bolla Bendegúz mindkét meccset végigjátszotta;

a Red Bull Salzburg pedig a Linzer ASK vendégeként vallott 2-1-es kudracot, Redzic Damir kezdőként 55 percet töltött a gyepen. Skóciában a Dundee United 2-0-ás kudarcot vallott az Aberdeen otthonában, Keresztes Krisztián kezdett, a szünetben lecserélték.

A lengyel Ekstrklasában a Pogon Szczecin 3-2-re kikapott a Jagiellonia otthonában, Molnár Rajmund sérülés miatt nem volt kerettag, Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést, a Zaglebie Lubin a Gornik Zabrze vendégeként győzött 3-2-re, Szabó Levente az 59. percben állt be 0-0-nál, a 63. percben gólpasszt adott, a 72. percben sárga lapot kapott, a 74. percben gólt lőtt. A cseh élvonalban a rájátszás zajlik, a 7-10. helyért a Sigma Olomouc a Bohamians együttesével vívott párharcot, az első meccsen 3-1-re nyert idegenben, a vasárnapi visszavágón Baráth Péterrel végig a csapatban 2-0-ra kikapott, de a hosszabbításban szépíteni tudott, és így 4-3-as továbbjutott.