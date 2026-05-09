Aggasztó liverpooli statisztika, amire ma a rémes formában lévő Chelsea építhet

Pénteki sajtótájékoztatóján Arne Slot is erre hívta fel a figyelmet. A Liverpoolnak sokat érhet egy diadal, hiszen ha a forduló további mérkőzései a kedve szerint alakulnak, akkor a hétvégén biztosíthatja a helyét a BL-ben.

– Úgy alakult ez az idény, hogy még ha meg is nyernénk mindhárom meccsünket, és három pozitív eredményt érnénk el a végén, szerintem akkor sem lenne mindenki elégedett az idényzárásunkkal vagy magával az egész évaddal. Fontos, ahogy ezt már sokszor elmondtam, hogy legalább egyszer nyerjünk, mert úgy gondoljuk, az elég lehet a BL-kvalifikációhoz – bár ez nem teljesen biztos, négy ponttal válna egyértelművé a helyzet. Ezt kell elérnünk, és azon dolgozunk végig az idény során, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk. Ez nem mindig sikerült, de mindig ez volt a cél. Pozitívum, hogy néhány olyan játékos, aki nagyon fontos lehet nekünk, már most, vagy a jövő héten visszatér, és ez csak segíthet bennünket abban, hogy elérjük, amit szeretnénk – fogalmazott a Liverpool vezetőedzője.

A holland trénert a klub nyári terveiről is kérdezték. Slot elmondta, bár nem várható olyan mértékű költekezés, mint tavaly, a távozók miatt nem tétlenkedhetnek az átigazolási piacon.

– Valószínűleg ismét lesznek változások, bár talán nem olyan drasztikusak, mint tavaly nyáron. Egy kicsit módosítanunk kell a kereten, mert két játékos (Szalah és Andy Robertson – a szerk.) távozik, akiket pótolnunk kell, bár az egyiküket várhatóan Kosztasz Cimikasz pótolja majd, mivel ő visszatér a kölcsönből – fedte fel az edző.