Aggasztó liverpooli statisztika, amire ma a rémes formában lévő Chelsea építhet

Az angol élvonal legrosszabb formában lévő alakulata látogat a Premier League 36. fordulójának nyitómeccsén az Anfieldre. A Chelsea hetekkel ezelőtt még Bajnokok Ligája-indulást érő helyen állt, jelen állás szerint viszont nem lenne helye a nemzetközi porondon. A Liverpool levesébe viszont beleköphetnek a londoniak, és ezt az elmúlt időszakban meg is tették.

2026. 05. 09. 6:47
Szoboszlai Dominik a Manchester United ellen betalált, vajon a Chelsea kapuját is beveszi? Fotó: NEWS IMAGES Forrás: NurPhoto
Pénteki sajtótájékoztatóján Arne Slot is erre hívta fel a figyelmet. A Liverpoolnak sokat érhet egy diadal, hiszen ha a forduló további mérkőzései a kedve szerint alakulnak, akkor a hétvégén biztosíthatja a helyét a BL-ben.

– Úgy alakult ez az idény, hogy még ha meg is nyernénk mindhárom meccsünket, és három pozitív eredményt érnénk el a végén, szerintem akkor sem lenne mindenki elégedett az idényzárásunkkal vagy magával az egész évaddal. Fontos, ahogy ezt már sokszor elmondtam, hogy legalább egyszer nyerjünk, mert úgy gondoljuk, az elég lehet a BL-kvalifikációhoz – bár ez nem teljesen biztos, négy ponttal válna egyértelművé a helyzet. Ezt kell elérnünk, és azon dolgozunk végig az idény során, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk. Ez nem mindig sikerült, de mindig ez volt a cél. Pozitívum, hogy néhány olyan játékos, aki nagyon fontos lehet nekünk, már most, vagy a jövő héten visszatér, és ez csak segíthet bennünket abban, hogy elérjük, amit szeretnénk – fogalmazott a Liverpool vezetőedzője.

A holland trénert a klub nyári terveiről is kérdezték. Slot elmondta, bár nem várható olyan mértékű költekezés, mint tavaly, a távozók miatt nem tétlenkedhetnek az átigazolási piacon.

– Valószínűleg ismét lesznek változások, bár talán nem olyan drasztikusak, mint tavaly nyáron. Egy kicsit módosítanunk kell a kereten, mert két játékos (Szalah és Andy Robertson – a szerk.) távozik, akiket pótolnunk kell, bár az egyiküket várhatóan Kosztasz Cimikasz pótolja majd, mivel ő visszatér a kölcsönből – fedte fel az edző.

Premier League, 36. forduló

szombat:

  • Liverpool FC–Chelsea 13.30 (tv: Spíler1)
  • Brighton–Wolverhampton Wanderers 16.00
  • Fulham–Bournemouth 16.00 (tv: Match4)
  • Sunderland–Manchester United 16.00 (tv: Spíler1)
  • Manchester City–Brentford 18.30 (tv: Spíler1)

vasárnap:

  • Burnley–Aston Villa 15.00
  • Crystal Palace–Everton 15.00
  • Nottingham Forest–Newcastle United 15.00 (tv: Spíler1)
  • West Ham United–Arsenal 17.30 (tv: Spíler1)

hétfő:

  • Tottenham Hotspur–Leeds United 21.00

