Olimpiai bajnokunk 0-8-ról állt talpra az Eb-döntőben, ismét történelmet írt ikertestvérével

Márton Viviana szerény maradna

Márton Vivana jelezte, hogy nem szeretne megállni.

Büszke vagyok magamra, hogy sikerült elérnem ezt a célt. Szeretnék elérni mindent, amit csak lehet, európai, világ- és olimpiai szinten. Még a világbajnokság hiányzik a gyűjteményemből, most, hogy az olimpia és Európa-bajnokság aranyérmét megnyertem.

Hálás vagyok a magyar szövetségnek és klubcsapatomnak, a Hankuknak mindenért, hogy lehetővé tették a mai győzelmet. Nagyon boldog vagyok, hogy a testvérem tegnap ezüstöt nyert, ő is egyre erősebb és jobb lesz a sérülése után. Mindig is együtt akartunk felnőni és együtt menetelni, és ez így lesz a jövőben is. Ha visszavonulok, szeretném, ha mindenki úgy emlékezne rám, hogy szerény, alázatos és támogató voltam – értékelt a bajnok a honi szövetségnek.