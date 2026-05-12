Márton VivianatekvandóEurópa-bajnokság

Olimpiai bajnokunk 0-8-ról állt talpra az Eb-döntőben, ismét történelmet írt ikertestvérével

Az olimpiai bajnok Márton Vivana aranyérmes lett a müncheni tekvondó Európa-bajnokság 62 kilogrammos súlycsoportjában, mivel a keddi döntőben legyőzte a spanyol Elsa Secanell Charlest. Korábban ikertestvére, Luana ezüstérmes, Salim Kamilah Európa-bajnok lett. Ahogy a tavalyi világbajnokságon, most az Eb-n is történelmet írtak a Márton lányok, mindketten éremmel zártak.

P.Fülöp Gábor
2026. 05. 12. 20:33
Márton Viviana Budapest, 2025. november 19. Márton Viviana olimpiai bajnok tekvondós a szakszövetség budapesti sajtótájékoztatóján 2025. november 19-én. MTI/Hegedüs Róbert
Márton Viviana újabb hiányzó címet gyűjtött be Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

Márton Viviana szerény maradna

Márton Vivana jelezte, hogy nem szeretne megállni.

Büszke vagyok magamra, hogy sikerült elérnem ezt a célt. Szeretnék elérni mindent, amit csak lehet, európai, világ- és olimpiai szinten. Még a világbajnokság hiányzik a gyűjteményemből, most, hogy az olimpia és Európa-bajnokság aranyérmét megnyertem.

Hálás vagyok a magyar szövetségnek és klubcsapatomnak, a Hankuknak mindenért, hogy lehetővé tették a mai győzelmet. Nagyon boldog vagyok, hogy a testvérem tegnap ezüstöt nyert, ő is egyre erősebb és jobb lesz a sérülése után. Mindig is együtt akartunk felnőni és együtt menetelni, és ez így lesz a jövőben is. Ha visszavonulok, szeretném, ha mindenki úgy emlékezne rám, hogy szerény, alázatos és támogató voltam – értékelt a bajnok a honi szövetségnek.

A nap másik magyar szereplője, Salim Sharif Gergely az 58 kilósok kategóriájában ötödikként végzett. Az Eb hétfői nyitónapján Viviana ikertestvére, Márton Luana, aki kétszeres világbajnok, ezüstérmesként zárt a 67 kilogrammosok mezőnyében, míg a 46 kilós Salim Kamilah Európa-bajnok lett.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbudapest

Mindig, minden ugyanaz…

Bayer Zsolt avatarja

Commodus az elmúlt években lényegesen többször járt a karmelitában, mint bármelyikünk. Ott könyörgött a szeretetért…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu