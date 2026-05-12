Ukrajna már júniusban megkapja a kilencvenmilliárd eurós hitel első részletét

A Hormuzi-szorosra utalva kijelentette: a világ legfontosabb hajózási útvonalának lezárása tarthatatlan. Szavai szerint az EU haditengerészeti műveletei a régióban létfontosságú szerepet játszhatnak az energia- és kereskedelmi forgalom helyreállításában.

Az Aspides tengeri misszió már most döntő fontosságú hozzájárulást nyújt a hajózás védelméhez, de tevékenysége kiterjeszthető a Hormuzi-szorosra is

– hívta fel a figyelmet. Kaja Kallas a nap folyamán korábban intő jelnek nevezte, hogy az Egyesült Államok várhatóan csapatokat von ki Európából, és nem telepít közepes hatótávolságú manőverező robotrepülőgépeket és egyéb fegyvereket Németországba – írta az MTI.

Ez egyértelműen jelzi számunkra, hogy valóban fel kell gyorsítanunk a védelmi ipart, a közös beszerzéseket, és képesnek kell lennünk arra, hogy saját magunk állítsuk elő a szükséges védelmi képességeket

– tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.

