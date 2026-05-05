Gyilkos csatát hoz a labdarúgó NB I utolsó fordulója
Ennél izgalmasabban nem is zárulhatna a labdarúgó NB I 2025-26-os szezonja. Az utolsó fordulóban dől el ugyanis, hogy a címvédő Ferencváros vagy a trónkövetelő Győr nyeri-e az aranyérmet. Az NB I 33. fordulójában a jelenleg listavezető Győr a látszólag teljesen motiválatlan Kisvárda otthonába látogat, míg a Fradi az Üllői úton fogadja a bronzéremre egyre kisebb esélyekkel aspiráló Zalaegerszeget.
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
