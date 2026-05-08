Nagy pofont kapott a Lakers, LeBronék megtámadták a bírókat

Chet Holmgren és Shai Gilgeous-Alexander egyaránt 22 pontot szerzett, Ajay Mitchell 20 pontot dobott, Jared McCain pedig 18-at tett hozzá a címvédő Thunder 125-107-es győzelméhez, amely így 6-0-ra javította mérlegét a rájátszásban. A 3. mérkőzésnek a Lakers ad otthont vasárnap hajnalban, az OKC 2-0-ra vezet.

NBA: újra nyert a Detroit

Cade Cunningham 25 ponttal és 10 gólpasszal zárt, Tobias Harris 21 pontot szerzett, a Detroit Pistons pedig 107-97-re legyőzte a Cleveland Cavaliers együttesét péntek hajnalban, így 2-0-ra vezet a Keleti Főcsoport elődöntőjében. Az első kiemelt Pistons zsinórban ötödik győzelmét aratta, miután az Orlando Magic az első körben már a kiesés szélére sodorta őket.

– Továbbra is megyünk előre. Még mindig bizonyítani akarunk magunknak – mondta a cserehátvéd Daniss Jenkins.

Donovan Mitchell 31 pontot dobott, Jarrett Allen pedig 22 ponttal és hét lepattanóval javított az első meccsen nyújtott gyenge teljesítménye után a negyedik kiemelt Cavsnél. James Harden viszont 13 dobásából tízet elrontott, és mindössze tíz pontig jutott. Négy eladott labdája volt, köztük egy 33 másodperccel a vége előtt, amikor a Cavs hatpontos hátrányban volt. Folytatás vasárnap hajnalban Clevelandben.