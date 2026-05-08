Los Angeles LakersLeBron JameskosárlabdaNBA

Nagy pofont kapott a Lakers, LeBronék megtámadták a bírókat

Két parázs hangulatú mérkőzéssel folytatódott az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) rájátszása péntek hajnalban. A Los Angeles Lakers 125-107-re kapott ki a bajnok Oklahoma City Thunder otthonában a Nyugati Főcsoportban, LeBron James csapata a találkozó végén megtámadta a bírókat a többvéleményes fújás miatt. A Keleti Főcsoportban a Detroit Pistons 107-97-re győzte le a Cleveland Cavalierst.

Magyar Nemzet
2026. 05. 08. 8:46
LeBron James és a Lakers nem tudott nyerni az Oklahoma City Thunder otthonában
LeBron James és a Lakers nem tudott nyerni az Oklahoma City Thunder otthonában Fotó: JOSHUA GATELEY Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Chet Holmgren és Shai Gilgeous-Alexander egyaránt 22 pontot szerzett, Ajay Mitchell 20 pontot dobott, Jared McCain pedig 18-at tett hozzá a címvédő Thunder 125-107-es győzelméhez, amely így 6-0-ra javította mérlegét a rájátszásban. A 3. mérkőzésnek a Lakers ad otthont vasárnap hajnalban, az OKC 2-0-ra vezet.

NBA: újra nyert a Detroit

Cade Cunningham 25 ponttal és 10 gólpasszal zárt, Tobias Harris 21 pontot szerzett, a Detroit Pistons pedig 107-97-re legyőzte a Cleveland Cavaliers együttesét péntek hajnalban, így 2-0-ra vezet a Keleti Főcsoport elődöntőjében. Az első kiemelt Pistons zsinórban ötödik győzelmét aratta, miután az Orlando Magic az első körben már a kiesés szélére sodorta őket.

– Továbbra is megyünk előre. Még mindig bizonyítani akarunk magunknak – mondta a cserehátvéd Daniss Jenkins.

Donovan Mitchell 31 pontot dobott, Jarrett Allen pedig 22 ponttal és hét lepattanóval javított az első meccsen nyújtott gyenge teljesítménye után a negyedik kiemelt Cavsnél. James Harden viszont 13 dobásából tízet elrontott, és mindössze tíz pontig jutott. Négy eladott labdája volt, köztük egy 33 másodperccel a vége előtt, amikor a Cavs hatpontos hátrányban volt. Folytatás vasárnap hajnalban Clevelandben.

NBA, rájátszás, eredmények 

  • Oklahoma City Thunder–Los Angeles Lakers 125-107, az állás: 2-0 az Oklahoma javára 
  • Detroit Pistons–Cleveland Cavaliers 107-97, az állás: 2-0 a Detroit javára

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkülföldi titkosszolgálat

A titkosszolgálatok kiemelt célszemélyei

Földi László avatarja

Azok kerüljenek fontos pozícióba, akiknek az ország érdeke fontosabb, mint a nemzetközi térből érkező dicséret.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.