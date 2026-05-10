A szégyenteljes döntetlen után tért magához az évszázad meccsét megnyerő csapat

„Megérkeztünk Mexikóba, és a szívünk hevesen vert” – mesélte később Shmuel Rosenthal, a balhátvéd.

Kis szürke egerek voltunk, akik a világbajnokság sztárjait, mint például Pelét, csak a moziból, vagy talán egy remegős fekete-fehér Super 8-as filmből ismertük.

Ami az Izrael elleni 0:0-t illeti, ott sem az olasz csapatról szólt a hősi ének. Hanem az izraeli kapusról, Yitzhak Vissokerről, aki egymaga tartotta meccsben a csapatot. Izrael számára ez a döntetlen felért egy hőskölteménnyel, s ez akkor is igaz volt, ha a továbbjutás szempontjából semmit sem ért. Ám minden másképpen alakul, ha az olaszok kapusa, Albertosi nem védi ki Spiegler elképesztő ziccerét. Ebben az esetben ugyanis az olaszok újra kiestek volna a csoportmérkőzések során.

„Hihetetlenül nagy volt a feszültség a harmadik csoportmérkőzésen Olaszország ellen” – mondta Itzhak Shum középpályás. „Ha nyertünk volna, Olaszország kiesett volna. Az hatalmas szenzáció lett volna.

Az 1970-es mexikói világbajnokságon szereplő izraeli csapat minden idők legjobb izraeli válogatottja volt és az is marad.

„A kiesés után Mexikóban maradtunk egészen a világbajnoki döntőig” – mondta Zvi Rosen védő. „Miután kiestünk, az egyik reggel elmentünk egy nagy piacra Mexikóvárosban, és ott találkoztunk néhány olasz válogatott játékossal, akik megerősítették, hogy rémálom volt számukra az ellenünk vívott mérkőzés.”