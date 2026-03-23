Minden idők legjobb futballvébémeccse, ez volt az igazi dráma

Még le sem fújták a 2022-es dohai Argentína–Franciaország labdarúgó vb-döntőt, a magyar internetes portálokon, de a helyszínen is élénk vita bontakozott ki arról, hogy melyik volt minden idők legszínvonalasabb, legizgalmasabb vb-mérkőzése? A fiatalok persze a Messi-fémjelezte argentin válogatott franciák ellen vívott találkozójára esküdtek, csak az idősebb korosztály tagjai jegyezték meg félénken, hogy azért ott van az 1970-es mexikói világbajnokság Olaszország–NSZK-elődöntője is. Ez a hosszabbításba torkolló, a ráadás 30 percében összesen öt gólt hozó futballkrimi méltán érdemli meg a „minden idők” kezdetű mondatot, még akkor is, ha 56 évvel ezelőtt kicsit más volt ez a sportág, mint most.

Az NSZK és Olaszország csapata az 1970-es világbajnokság elődöntőjében. Fotó: Sven Simon/picture-alliance

Az NSZK lábában ott volt a 120 perces negyeddöntő

Az NSZK ráadásul úgy érkezett meg az Azték Stadionban rendezett elődöntőre, hogy a nyugatnémet csapat játékosainak lábaiban ott volt egy 120 perces negyeddöntő, amit az 1966-os világbajnok angolok ellen játszottak. (Erről a negyeddöntőről sorozatunk 69. részében írunk majd.) Az olaszok kevésbé voltak fáradtak, ők a legjobb nyolc között a házigazda Mexikót intézték el 4-1-re.

A meccs: IX. labdarúgó-világbajnokság, elődöntő: Olaszország–NSZK 4-3 (1-0, 1-1, 3-2)

Mexikóváros, Azték Stadion, 75 ezer néző. Vezette: Jamaszaki (mexikói) Olaszország: Albertosi – Burgnich, Cera, Rosato (Poletti), Facchetti – De Sisti, Mazzola (Rivera), Bertini – Domenghini, Boninsegna, Riva.

NSZK: Maier – Vogts, Schulz, Schnellinger, Patzke (Held) – Beckenbauer, Overath – Grabowski, Seeler, Müller, Löhr (Libuda).

Gól: Boninsegna (8.), Burgnich (97.), Riva (103.), Rivera (110.) illetve Schnellinger (90), Müller (95, 109.).

A német csapat játékán mintha látszott is volna a fáradtság. Erre utalt az, hogy az olasz válogatott, amely sokkal frissebben kezdte el a meccset, már a 8. percben vezetést szerzett. Roberto Boninsegna lövése nem volt túl erős, nem volt túl helyezett, mégis utat talált a németek kapujába.

Innentől kezdve az olaszoknak egyáltalán nem volt sürgős. A német szövetségi kapitány a 65. percben érezte azt, hogy valamit tennie kell, hiszen az ellenfél vezetett, a német játékosok pedig nem tudtak mit kezdeni a szívósan és frissebben játszó olaszokkal. Beckenbauer értette meg először ezt, ő volt az, aki betört az olasz tizenhatoson belülre, jött Facchetti, felvágta. A mexikói bíró azonban – óriási döbbenetre – nem ítélt tizenegyest. Ráadásul Beckenbauer meg is sérült, felkötött karral tért vissza a pályára.