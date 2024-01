Döbbenet a futballvilágban és Németországban: elhunyt Franz Beckenbauer

Franz Beckenbauer a világ labdarúgásának az egyik legnagyobb legendája. Játékosként és szövetségi kapitányként nyert világbajnokságot, emellett Európa-bajnok, kétszeres aranylabdás, háromszor volt BEK-győztes, valóban a német és a világ futballjának egyik legtekintélyesebb alakja. Egy ideje nem lehetett hallani róla, ám néhány nappal ezelőtt már rossz hírek érkeztek róla. Tavaly augusztusban Lothar Matthäus, aki játékosként Beckenbauer irányításával nyert világbajnoki címet, aggasztó véleményt fogalmazott meg a Császár becenevű klasszis egészségével kapcsolatban:

– Reméljük, hogy újra jobban lesz. Franz mindig azt mondta, az egészség a legfontosabb dolog az életben. Sajnos jelenleg ez nincs meg neki – mondta Matthäus, aki szövetségi kapitányként a magyar válogatottat vezette.

A Bors vette észre, hogy a Marca című spanyol lapnak Franz Beckenbauer testvére, Walter beszélt a legenda egészségi állapotáról.

– Ha most azt mondanám, jól van, akkor hazudnék, és nem szeretek hazudni. Nem érzi jól magát – árulta el Walter Beckenbauer, aki arról számolt be, hogy a testvére tavaly április óta egyre rosszabbul van. Walter Beckenbauer megjegyezte, hogy a 78 éves Franz memóriáját is érinti a probléma, és nem látott esélyt a javulásra. Kiderült, hogy a legenda elmúlt években számos további problémával szembesült, két szívműtéten esett át és csípőprotézist kapott, 2019-ben pedig a jobb szemére elvesztette a látását.

Ma este érezett a lesújtó hír: Franz Beckenbauer 78 éves korában távozott közülünk.

German legend Franz Beckenbauer has passed away today aged 78.



RIP, Franz. 👑🕊️ pic.twitter.com/IwdSA5KaiT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2024

Borítókép: Franz Beckenbauer (Fotó: Europres/AFP/Ina Fassbender)