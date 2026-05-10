Mourinho elmondta, hogy áll a tárgyalása a Real Madriddal – valaki hazudik!

A portugál edző világossá tette: amíg a Benfica utolsó bajnoki mérkőzését le nem játssza az Estoril ellen, addig semmilyen tárgyalásba nem kíván belemenni.

– A szezon végén lesz egy hét, amikor szabadon tárgyalhatok bárkivel, akivel akarok. Addig azonban minden, ami megbeszélésekről vagy telefonhívásokról szól, puszta spekuláció – szögezte le José Mourinho.

Így egyelőre csak az biztos, hogy valaki nem mond igazat.