Drámai videózás az Arsenal meccsének végén, a visszavont gól eldönthette a bajnoki cím sorsát

Azért ez a jelenet még vitákat szül.
Az Aston Villa nem tudott a Liverpool elé kerülni
A további vasárnapi meccseken a hét közben az Európa-liga döntőjébe bejutó Aston Villa csak 2-2-es döntetlent játszott a már kiesett Burnley vendégeként, így maradt az ötödik helyen, követlenül a Liverpool mögött. Az utolsó előtti helyen szerénykedő Burnley tíz mérkőzés óta nyeretlen a bajnokságban és öt vereség után szerzett újra pontot. A Crystal Palace is sikeres kupaelődöntőt játszott hét közben, mivel bejutott a Konferencia-liga fináléjába, vasárnap azonban az Everton ellen szintén csak 2-2-es döntetlent ért el hazai pályán. Döntetlennel zárult a Nottingham Forest és a Newcastle United mérkőzése is, ezzel utóbbi csapat már biztos bennmaradó, előbbi pedig újabb kis lépést tett élvonalbeli tagsága megőrzése felé.
Premier League, 36. forduló:
szombaton játszották:
- Manchester City–Brentford 3-0 (0-0)
- Brighton–Wolverhampton Wanderers 3-0 (2-0)
- Fulham–Bournemouth 0-1 (0-0)
- Sunderland–Manchester United 0-0
- Liverpool–Chelsea 1-1 (1-1)
vasárnap játszották:
- Burnley–Aston Villa 2-2 (1-1)
- Crystal Palace–Everton 2-2 (1-1)
- Nottingham Forest–Newcastle United 1-1 (0-0)
- West Ham United–Arsenal 0-1 (0-0)
hétfőn játsszák:
- Tottenham Hotspur–Leeds United 21.00
