premier leaguearsenalmanchester citywest ham united

Drámai videózás az Arsenal meccsének végén, a visszavont gól eldönthette a bajnoki cím sorsát

A Premier League 36. fordulójának vasárnap esti meccsén: West Ham United–Arsenal 0-1. Az Arsenal nagy lépést tett a bajnoki cím megszerzése felé.

Magyar Nemzet
2026. 05. 10. 19:38
Leandro Trossard lett az Arsenal nyerő embere Fotó: ADRIAN DENNIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Forrás: X

Azért ez a jelenet még vitákat szül.

 

Az Aston Villa nem tudott a Liverpool elé kerülni

A további vasárnapi meccseken a hét közben az Európa-liga döntőjébe bejutó Aston Villa csak 2-2-es döntetlent játszott a már kiesett Burnley vendégeként, így maradt az ötödik helyen, követlenül a Liverpool mögött. Az utolsó előtti helyen szerénykedő Burnley tíz mérkőzés óta nyeretlen a bajnokságban és öt vereség után szerzett újra pontot. A Crystal Palace is sikeres kupaelődöntőt játszott hét közben, mivel bejutott a Konferencia-liga fináléjába, vasárnap azonban az Everton ellen szintén csak 2-2-es döntetlent ért el hazai pályán. Döntetlennel zárult a Nottingham Forest és a Newcastle United mérkőzése is, ezzel utóbbi csapat már biztos bennmaradó, előbbi pedig újabb kis lépést tett élvonalbeli tagsága megőrzése felé.

Premier League, 36. forduló:

szombaton játszották:

vasárnap játszották:

  • Burnley–Aston Villa 2-2 (1-1)
  • Crystal Palace–Everton 2-2 (1-1)
  • Nottingham Forest–Newcastle United 1-1 (0-0)
  • West Ham United–Arsenal 0-1 (0-0)

hétfőn játsszák:

  • Tottenham Hotspur–Leeds United 21.00
     

A Liverpool–Chelsea mérkőzés összefoglalója:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy félix

Bocsánatkérés(féle) a jobboldali újságírókat listázó Bródy Jánostól

Felhévizy Félix avatarja

Kinek is kell szégyellnie magát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu