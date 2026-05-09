Szoboszlainak volt miért bosszankodnia, Liverpoolban ért véget a történelmi mélyrepülés

A fordulást követően nem telt el sok idő, és ismét betalált a Chelsea, a Pool szerencséjére a gólt megelőző centerezésnél Marc Cucurella lesen volt, így a VAR érvénytelenítette a találatot. Ugyanez lejátszódott a túloldalon is, Szoboszlai beadása után Cody Gakpo fejelte középre a labdát, amit Curtis Jones juttatott ugyancsak fejjel a kapuba, a gólpasszt adó holland azonban lesen tartózkodott.

A Liverpool mindenesetre megérezte a vérszagot, pár pillanattal később már Szoboszlai lövésénél kellett bravúrt bemutatnia a sérült Robert Sánchezt helyettesítő Filip Jörgensennek. A magyar válogatott csapatkapitánya a hajrához közeledve még közelebb járt a gólhoz, ám átlövése a jobb kapufán csattant. Nem ez volt az utolsó alkalom a meccsen, hogy a kapufa akadályozta meg az újabb hazai gólt, Szoboszlai szöglete után Van Dijk fejese pattant a lécről a kapu fölé.

Újabb gól már nem született, a Chelsea ezzel hat vereséget követően szerzett ismét pontot a Premier League-ben, így némileg jobb lelkiállapotban készülhet a jövő hétvégi, Manchester City elleni FA-kupa-döntőre. A Liverpool bosszankodhat, hogy a bajnokság legrosszabb formájában lévő csapata ellen sem jött össze a győzelem, ráadásul továbbra sem biztosított a következő idénybeli Bajnokok Ligája-indulás.