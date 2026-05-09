Szoboszlainak volt miért bosszankodnia, Liverpoolban ért véget a történelmi mélyrepülés

Nem tudott javítani a Manchester Unitedtől elszenvedett bajnoki vereséget követően Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese. A Liverpool 1-1-es döntetlent játszott hazai pályán a Chelsea-vel a 36. forduló nyitó mérkőzésén, és így továbbra sem veheti biztosra a következő idénybeli BL-indulást.

2026. 05. 09. 15:29
Nem bírt egymással a Liverpool és a Chelsea
Nem bírt egymással a Liverpool és a Chelsea Fotó: Peter Powell Forrás: AFP
A fordulást követően nem telt el sok idő, és ismét betalált a Chelsea, a Pool szerencséjére a gólt megelőző centerezésnél Marc Cucurella lesen volt, így a VAR érvénytelenítette a találatot. Ugyanez lejátszódott a túloldalon is, Szoboszlai beadása után Cody Gakpo fejelte középre a labdát, amit Curtis Jones juttatott ugyancsak fejjel a kapuba, a gólpasszt adó holland azonban lesen tartózkodott.

A Liverpool mindenesetre megérezte a vérszagot, pár pillanattal később már Szoboszlai lövésénél kellett bravúrt bemutatnia a sérült Robert Sánchezt helyettesítő Filip Jörgensennek. A magyar válogatott csapatkapitánya a hajrához közeledve még közelebb járt a gólhoz, ám átlövése a jobb kapufán csattant. Nem ez volt az utolsó alkalom a meccsen, hogy a kapufa akadályozta meg az újabb hazai gólt, Szoboszlai szöglete után Van Dijk fejese pattant a lécről a kapu fölé.

Újabb gól már nem született, a Chelsea ezzel hat vereséget követően szerzett ismét pontot a Premier League-ben, így némileg jobb lelkiállapotban készülhet a jövő hétvégi, Manchester City elleni FA-kupa-döntőre. A Liverpool bosszankodhat, hogy a bajnokság legrosszabb formájában lévő csapata ellen sem jött össze a győzelem, ráadásul továbbra sem biztosított a következő idénybeli Bajnokok Ligája-indulás.

Premier League, 36. forduló

Szombat

  • Liverpool–Chelsea 1-1 (1-1)
  • Fulham–Bournemouth 16.00 (tv: Match4)
  • Sunderland–Manchester United 16.00 (tv: Spíler1)
  • Brighton–Wolverhampton 16.00
  • Manchester City–Brentford 18.30 (tv: Spíler1)

Vasárnap

  • Burnley–Aston Villa 15.00
  • Crystal Palace–Everton 15.00
  • Nottingham Forest–Newcastle United 15.00 (tv: Spíler1)
  • West Ham United–Arsenal 17.30 (tv: Spíler1)

Hétfő

  • Tottenham–Leeds United 21.00

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
