Elmaradt a hollywoodi csoda, de a gyász helyett újra nagyot álmodik a Wrexham

A klub az ötödosztály mélyéről indult, és sorozatban háromszor harcolta ki a feljutást, ami korábban soha nem fordult elő az angol profi futballban. A nagy álom, a Premier League-be jutás ezúttal elmaradt, miután a Wrexham a Championship utolsó fordulójában lecsúszott a rájátszást érő 6. helyről. A klub két Hollywoodból érkező tulajdonosa, Ryan Reynolds és Rob McElhenney azonban nem adja fel a PL-álmait, és újabb befektetéssel, nyári erősítésekkel, valamint a stadion felújításával szeretnének a 2027/28-as idényben feljutni a legjobbak közé.

Molnár László
2026. 05. 09. 6:42
A Wrexham 1999 óta először győzött le Premier League csapatot az FA-kupában, ám a feljutás – egyelőre – nem sikerült
Phil Parkinson vezetőedző marad a helyén, a cél pedig a következő  idényben egyértelműen a Premier League-be való feljutás kivívása. A szakember megerősítette, hogy a csalódást keltő 7. hely után „minőségi játékosokkal” kívánják feltölteni a keretet. A szakmai stáb elsősorban bizonyított Championship-játékosokat keres, hogy stabilizálják a középpályát és a védelmet. A hírek szerint újra napirendre kerülhetnek olyan korábbi célpontok, mint Lewis Koumas (Liverpool) vagy Sivert Mannsverk (Ajax). Emellett felmerült, hogy olyan klublegendáknak, mint Paul Mullin vagy Elliot Lee, új kihívást kereshetnek, ha nem illenek a magasabb szintű taktikai elképzelésekbe.

Folytatódik a Kop lelátó bővítése, amellyel a stadion befogadóképességét szeretnék növelni, bár a helyi közlekedési hatóságokkal még zajlanak az egyeztetések a parkolási kérdésekről.

  • 2026 májusában beemelték az első acélszerkezeti elemeket az új Kop-lelátóhoz, így a projekt végre elkezdett kiemelkedni a földből.
  • Kapacitás: az új, modern lelátó 7750 férőhelyes lesz, amivel a stadion összkapacitása meghaladja majd a 17250 főt.
  • Befejezés: a kivitelező McLaren célja, hogy a 2026/27-es idény során teljesen befejezzék a munkálatokat. 

A beruházás összköltsége eléri a 70 millió fontot, amelyből a klub mintegy 50 milliót vállalt magára.

A Wrexham új esélye a Championship rájátszásának átalakítása

A Championship rájátszásának rendszere a 2026/27-es idénytől alapjaiban változik meg, miután az EFL klubjai megszavazták a formátum bővítését. A reform célja, hogy a bajnokság hajrájában több csapat számára maradjon esély a feljutásra.

A legfontosabb változások:

  • Résztvevők száma: a korábbi négy helyett már hat csapat (a tabella 3–8. helyezettjei) küzdhet meg a Premier League-be jutásért.
  • A 3. és 4. helyezett csapatai automatikusan bejutnak az elődöntőbe.
  • Az 5–8. helyezettek egyfajta kieséses vagy negyeddöntős körben mérkőznek meg egymással a maradék két elődöntős helyért.

A meccsek menete:

  • Negyeddöntők: egymeccses párharcok, ahol a magasabban rangsorolt csapat a pályaválasztó (5. helyezett vs. 8. helyezett és 6. helyezett vs. 7. helyezett).
  • Elődöntők: megmarad a hagyományos oda-visszavágós rendszer.
  • Döntő: továbbra is egyetlen mérkőzés dönt a Wembley Stadionban.

A változtatás jelentősen megnöveli a klub esélyeit, mivel a Championship egyik legerősebb keretével és költségvetésével rendelkező csapatként stabilan a tabella első harmadában tanyázhat. A 8. helyig kitolt rájátszási küszöb nagyobb biztonsági hálót jelent az idény közbeni esetleges formaingadozások esetén.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

