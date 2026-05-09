Elmaradt a hollywoodi csoda, de a gyász helyett újra nagyot álmodik a Wrexham

Phil Parkinson vezetőedző marad a helyén, a cél pedig a következő idényben egyértelműen a Premier League-be való feljutás kivívása. A szakember megerősítette, hogy a csalódást keltő 7. hely után „minőségi játékosokkal” kívánják feltölteni a keretet. A szakmai stáb elsősorban bizonyított Championship-játékosokat keres, hogy stabilizálják a középpályát és a védelmet. A hírek szerint újra napirendre kerülhetnek olyan korábbi célpontok, mint Lewis Koumas (Liverpool) vagy Sivert Mannsverk (Ajax). Emellett felmerült, hogy olyan klublegendáknak, mint Paul Mullin vagy Elliot Lee, új kihívást kereshetnek, ha nem illenek a magasabb szintű taktikai elképzelésekbe.

Folytatódik a Kop lelátó bővítése, amellyel a stadion befogadóképességét szeretnék növelni, bár a helyi közlekedési hatóságokkal még zajlanak az egyeztetések a parkolási kérdésekről.

2026 májusában beemelték az első acélszerkezeti elemeket az új Kop-lelátóhoz, így a projekt végre elkezdett kiemelkedni a földből.

Kapacitás: az új, modern lelátó 7750 férőhelyes lesz, amivel a stadion összkapacitása meghaladja majd a 17250 főt.

Befejezés: a kivitelező McLaren célja, hogy a 2026/27-es idény során teljesen befejezzék a munkálatokat.

A beruházás összköltsége eléri a 70 millió fontot, amelyből a klub mintegy 50 milliót vállalt magára.

A Wrexham új esélye a Championship rájátszásának átalakítása

A Championship rájátszásának rendszere a 2026/27-es idénytől alapjaiban változik meg, miután az EFL klubjai megszavazták a formátum bővítését. A reform célja, hogy a bajnokság hajrájában több csapat számára maradjon esély a feljutásra.

A legfontosabb változások:

Résztvevők száma: a korábbi négy helyett már hat csapat (a tabella 3–8. helyezettjei) küzdhet meg a Premier League-be jutásért.

A 3. és 4. helyezett csapatai automatikusan bejutnak az elődöntőbe.

Az 5–8. helyezettek egyfajta kieséses vagy negyeddöntős körben mérkőznek meg egymással a maradék két elődöntős helyért.

A meccsek menete:

Negyeddöntők: egymeccses párharcok, ahol a magasabban rangsorolt csapat a pályaválasztó (5. helyezett vs. 8. helyezett és 6. helyezett vs. 7. helyezett).

Elődöntők: megmarad a hagyományos oda-visszavágós rendszer.

Döntő: továbbra is egyetlen mérkőzés dönt a Wembley Stadionban.

A változtatás jelentősen megnöveli a klub esélyeit, mivel a Championship egyik legerősebb keretével és költségvetésével rendelkező csapatként stabilan a tabella első harmadában tanyázhat. A 8. helyig kitolt rájátszási küszöb nagyobb biztonsági hálót jelent az idény közbeni esetleges formaingadozások esetén.