kézilabdaMOL Tatabánya KCIzvidac LjubuskiEurópa-kupa

Történelmi tettre készül a Tatabánya az Európa-kupában

Történelmi esély előtt áll a MOL Tatabánya férfikézilabda-csapata, amely ma 17 órától a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban fogadja a bosznia-hercegovinai HC Izvidac együttesét az Európa-kupa elődöntőjének visszavágóján. A Tatabánya kétgólos hátrányból várja a találkozót, de hazai pályán minden adott lehet ahhoz, hogy a bányászok kiharcolják a döntőbe jutást, ami a klub történetében még nem sikerült a nemzetközi porondon.

Kibédi Péter
2026. 05. 01. 6:15
Kemény, de nem megoldhatatlan feladat vár a Tatabánya kézilabdázóira az Európa-kupában
Kemény, de nem megoldhatatlan feladat vár a Tatabánya kézilabdázóira az Európa-kupában
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
A Tatabánya fiatalja az Európa-kupában nemzetközi rutint szerezhetnek, ami lökést adhat a pályafutásuknak, és később a kár a válogatottban is kamatoztathatják azt
A Tatabánya fiatalja az Európa-kupában nemzetközi rutint szerezhetnek, ami lökést adhat a pályafutásuknak, és később a kár a válogatottban is kamatoztathatják azt

A magyar férfikézilabda-csapatoknak az elmúlt években nem sikerült közel kerülniük egyetlen sorozat trófeájához sem. A One Veszprém és az OTP Bank-Pick Szeged idén is a BL-elődöntő kapujában áll, a negyeddöntők első mérkőzése után előbbinek még maradt is esélye a továbbjutásra. A Veszprém legutóbb 2022-ben jutott el a BL elődöntőjébe, döntőt utoljára 2019-ben játszott. A legutóbbi nemzetközi siker a Pick Szeged nevéhez fűződik: tizenkét éve, 2014-ben nyerték meg az EHF-kupát.

– Persze mi is tisztában vagyunk azzal, hogy milyen régen volt magyar döntős vagy győztes egy európai kupában. Jó lenne a Szeged után továbbhaladni a kék-fehér vonattal. Tudom, hogy sokan legyintenek, hogy ez csak a harmadik számú kupasorozat, ugyanakkor itt, pláne a végjátékban, Európa Liga-szintű csapatok és mérkőzések vannak. 

Nem lebecsülendő ez a kupa sem, sokra hivatott, motivált, jó csapatok játszanak itt is. Azt sem szabad elfelejteni, hogy nálunk nagyon sok fiatal kézilabdázó van, akik közül vannak, akik már a válogatottban is bemutatkoztak. Pont a fiataloknak fontos az, hogy minél több nemzetközi rutint gyűjtsenek, kiélezett mérkőzéseket játszanak, és ezek azok a mérkőzések, amelyek lökést adnak, és amelyekkel a hátuk mögött jobb teljesítményre lesznek képesek akár a válogatottban is

– fejtette ki Székely Márton.

A Tatabánya–Izvidac Európa-kupa-elődöntő visszavágója ma 17 órakor kezdődik a Multifunkcionális Sportcsarnokban, a másik elődöntőben a szlovén Celje egygólos előnyből kezdi a visszavágót az észak-macedón Ohrid otthonában.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.