Történelmi tettre készül a Tatabánya az Európa-kupában

A Tatabánya fiatalja az Európa-kupában nemzetközi rutint szerezhetnek, ami lökést adhat a pályafutásuknak, és később a kár a válogatottban is kamatoztathatják azt Fotó: EHF

A magyar férfikézilabda-csapatoknak az elmúlt években nem sikerült közel kerülniük egyetlen sorozat trófeájához sem. A One Veszprém és az OTP Bank-Pick Szeged idén is a BL-elődöntő kapujában áll, a negyeddöntők első mérkőzése után előbbinek még maradt is esélye a továbbjutásra. A Veszprém legutóbb 2022-ben jutott el a BL elődöntőjébe, döntőt utoljára 2019-ben játszott. A legutóbbi nemzetközi siker a Pick Szeged nevéhez fűződik: tizenkét éve, 2014-ben nyerték meg az EHF-kupát.

– Persze mi is tisztában vagyunk azzal, hogy milyen régen volt magyar döntős vagy győztes egy európai kupában. Jó lenne a Szeged után továbbhaladni a kék-fehér vonattal. Tudom, hogy sokan legyintenek, hogy ez csak a harmadik számú kupasorozat, ugyanakkor itt, pláne a végjátékban, Európa Liga-szintű csapatok és mérkőzések vannak.

Nem lebecsülendő ez a kupa sem, sokra hivatott, motivált, jó csapatok játszanak itt is. Azt sem szabad elfelejteni, hogy nálunk nagyon sok fiatal kézilabdázó van, akik közül vannak, akik már a válogatottban is bemutatkoztak. Pont a fiataloknak fontos az, hogy minél több nemzetközi rutint gyűjtsenek, kiélezett mérkőzéseket játszanak, és ezek azok a mérkőzések, amelyek lökést adnak, és amelyekkel a hátuk mögött jobb teljesítményre lesznek képesek akár a válogatottban is

– fejtette ki Székely Márton.

A Tatabánya–Izvidac Európa-kupa-elődöntő visszavágója ma 17 órakor kezdődik a Multifunkcionális Sportcsarnokban, a másik elődöntőben a szlovén Celje egygólos előnyből kezdi a visszavágót az észak-macedón Ohrid otthonában.