Él a Veszprém reménye a BL-négyes döntőre, előnnyel utazik Berlinbe

A statisztikai lap adatai szerint Hugo Descat és Ivan Martinovic nyolc-nyolc, Dragan Pechmalbec és Yanis Lenne öt-öt góllal, Rodrigo Corrales egy, Mikael Appelgren 12 védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Mathias Gidsel 13, Lasse Andersson nyolc, Nils Lichtlein öt alkalommal talált be, Dejan Milosavljev 11 védéssel zárt.

A másik magyar BL-csapat, az OTP Bank-Pick Szeged szerdán este hazai pályán 35-28-ra kikapott a címvédő német Magdeburgtól, annak a játéknapnak a másik mérkőzésén a portugál Sporting hazai pályán 31-31-es döntetlent játszott a dán Aalborg ellen. A negyedik párharcban a francia Nantes a spanyol Barcelonát fogadja a veszprémiek mérkőzése után. A visszavágókat jövő héten szerdán és csütörtökön rendezik.