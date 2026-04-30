Bajnokok LigájakézilabdaONE VeszprémBerlin

Él a Veszprém reménye a BL-négyes döntőre, előnnyel utazik Berlinbe

A One Veszprém hazai pályán 35-34-re legyőzte a német Füchse Berlint csütörtökön, a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. A Veszprém az első félidőben nagyot küzdött, de akkor még a németek vezettek három góllal. A második félidőben fokozatosan átvette az irányítást a házigazda, és rendkívül kemény hajrában minimális előnyt harcolt ki a visszavágóra. Ezzel az eredménnyel és a második félidei teljesítményükkel bizakodhat a továbbjutásban.

Kibédi Péter
2026. 04. 30. 20:39
A különbség minimális, de a Veszprém második félidei játéka elég lehet a továbbjutáshoz Berlinben
A különbség minimális, de a Veszprém második félidei játéka elég lehet a továbbjutáshoz Berlinben Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI
A statisztikai lap adatai szerint Hugo Descat és Ivan Martinovic nyolc-nyolc, Dragan Pechmalbec és Yanis Lenne öt-öt góllal, Rodrigo Corrales egy, Mikael Appelgren 12 védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Mathias Gidsel 13, Lasse Andersson nyolc, Nils Lichtlein öt alkalommal talált be, Dejan Milosavljev 11 védéssel zárt.

A másik magyar BL-csapat, az OTP Bank-Pick Szeged szerdán este hazai pályán 35-28-ra kikapott a címvédő német Magdeburgtól, annak a játéknapnak a másik mérkőzésén a portugál Sporting hazai pályán 31-31-es döntetlent játszott a dán Aalborg ellen. A negyedik párharcban a francia Nantes a spanyol Barcelonát fogadja a veszprémiek mérkőzése után. A visszavágókat jövő héten szerdán és csütörtökön rendezik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

