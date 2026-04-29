Kevés esélye maradt a Szegednek a Bajnokok Ligája négyes döntőjére

Az utolsó tíz percre már nagy különbség alakult ki, innen pedig nem volt visszaút. Frimmel újabb hetest hibázott, így végül 35-28-as vereséget szenvedett a Szeged. A hétgólos különbség komoly hátrány a visszavágóra, a továbbjutás gyakorlatilag az első mérkőzésen eldőlt. A visszavágót jövő csütörtökön rendezik.

Mario Sostaric kilenc, Borut Mackovsek hét, Janus Dadi Smárason öt góllal, Mikler Roland négy, Tobias Thulin öt védéssel zárt. A túloldalon Albin Lagergren és Gisli Kristjansson hét-hét, Felix Claar hat találattal, Sergey Hernandez 11, Matej Mandic egy védéssel vette ki részét a sikerből.

