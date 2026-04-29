Bajnokok LigájakézilabdaOTP Bank-Pick SzegedMagdeburg

Kevés esélye maradt a Szegednek a Bajnokok Ligája négyes döntőjére

Az OTP Bank-Pick Szeged 35-28-ra kikapott a címvédő német SC Magdeburgtól a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének szerdai, első mérkőzésén. A sérülések tizedelte Szeged a szoros első félidő után a második játékrész közepétől nem tudta tartani német ellenfelét. A jövő heti visszavágó formalitásnak tűnik.

Kibédi Péter
2026. 04. 29. 20:57
Fotó: Ujvári Sándor Forrás: MTI
Az utolsó tíz percre már nagy különbség alakult ki, innen pedig nem volt visszaút. Frimmel újabb hetest hibázott, így végül 35-28-as vereséget szenvedett a Szeged. A hétgólos különbség komoly hátrány a visszavágóra, a továbbjutás gyakorlatilag az első mérkőzésen eldőlt. A visszavágót jövő csütörtökön rendezik.

Mario Sostaric kilenc, Borut Mackovsek hét, Janus Dadi Smárason öt góllal, Mikler Roland négy, Tobias Thulin öt védéssel zárt. A túloldalon Albin Lagergren és Gisli Kristjansson hét-hét, Felix Claar hat találattal, Sergey Hernandez 11, Matej Mandic egy védéssel vette ki részét a sikerből. 
 

A másik magyar BL-csapat, a One Veszprém csütörtökön a szintén német Füchse Berlin ellen lép pályára a negyeddöntő első mérkőzésén hazai pályán (tv: Sport1, 18.45). A szerdai játéknap másik mérkőzésén a hazai pályán játszó portugál Sporting 31-31-es döntetlent játszott a dán Aalborg ellen. A negyedik párharcban a francia Nantes a spanyol Barcelonát fogadja.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.