Lyukak tátonganak Marco Rossi keretében, muszáj változtatnia

Vannak megkérdőjelezhetetlen helyek

Két itthon játszó labdarúgó szerepelt még a középpályások között. A debreceni Szűcs Tamás márciusban a szlovénok ellen debütált a válogatottban csereként, majd kapott egy fél félidőt a görögök ellen is, és azóta is erőssége a klubcsapatának. Vitális Milán szenzációs idényt fut az ETO-val, az NB I egyik legjobb játékosa, a meghívása magától értetődő. A csatárok közül biztosan nem lehet a keretben a megműtött debreceni Bárány Donát, de ott lesz a felcsúti Lukács Dániel és a nagyszerű formát mutató győri Schön Szabolcs is, valamint a Salzburgban rendszeresen szereplő Redzic Damir is. Sallai Roland és Varga Barnabás helye megkérőjelezhetetlen, a hét végén mindketten bajnokok lettek a Galatasaray, illetve az AEK Athén stabil tagjaiként. És, hogy kik lépnek a hiányzók helyére – kedden délben megtudjuk.