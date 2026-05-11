magyar válogatottkeretMarco Rossi

Lyukak tátonganak Marco Rossi keretében, muszáj változtatnia

Marco Rossi kedden kihirdeti, kiket hív meg a játékosok közül a magyar válogatott júniusi, Finnország és Kazahsztán elleni mérkőzéseire. Az biztos, hogy márciushoz képest változtatnia kell a szövetségi kapitánynak, cikkünkben megnéztük, hol lett lyukas a válogatott keret.

Munkatársunktól
2026. 05. 11. 18:30
Marco Rossinak vannak gondja a kerethirdetés előtt
Marco Rossinak akad gondja, amikor összeállítja a magyar válogatott keretét a júniusi két mérkőzésre, mert többen sérültek, mások pedig keveset játszanak a klubjaikban. Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vannak megkérdőjelezhetetlen helyek

Két itthon játszó labdarúgó szerepelt még a középpályások között. A debreceni Szűcs Tamás márciusban a szlovénok ellen debütált a válogatottban csereként, majd kapott egy fél félidőt a görögök ellen is, és azóta is erőssége a klubcsapatának. Vitális Milán szenzációs idényt fut az ETO-val, az NB I egyik legjobb játékosa, a meghívása magától értetődő. A csatárok közül biztosan nem lehet a keretben a megműtött debreceni Bárány Donát, de ott lesz a felcsúti Lukács Dániel és a nagyszerű formát mutató győri Schön Szabolcs is, valamint a Salzburgban rendszeresen szereplő Redzic Damir is. Sallai Roland és Varga Barnabás helye megkérőjelezhetetlen, a hét végén mindketten bajnokok lettek a Galatasaray, illetve az AEK Athén stabil tagjaiként. És, hogy kik lépnek a hiányzók helyére – kedden délben megtudjuk. 

 

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar peter

A Facebook rejtelmei

Bayer Zsolt avatarja

Na most tessék! Hát ki hitte volna?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu