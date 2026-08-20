Pintér és Messi gólja után botrányos befejezést hozott az Inter Miami meccse
Pintér Dániel és Lionel Messi. Az Inter Miami erre a párosra támaszkodik, mind a magyar, mind az argentin futballista gólt szerzett a Philadelphia Union elleni meccsen. A feszült találkozó 2-2-es döntetlennel és verekedéssel zárult, az első MLS-gólját jegyző Pintér Dánielt éppen néhány perccel a botrányos jelenetek előtt lecserélték. Az MLS magyarjai közül Sallói Dániel is gólt szerzett az éjjel.
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