Mohamed SzalahTrabzonsporAndré OnanaBorbély BalázsFerencváros FTC

Minden Szalahról szól, de a csapattársa az, aki egyszer már elbánt a Fradival + videó

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Csütörtökön Törökországban kezdődik a Trabzonspor és az FTC Európa-liga-selejtezős párharca, amelynek a győztese az El-főtáblára jut. A törököknél éppen a Ferencváros ellen kezdhet először a Liverpoolból érkezett Mohamed Szalah. A mérkőzés előtt szinte a csapból is az egyiptomi támadó neve folyik, de Borbély Balázs világossá tette: nem Szalah, hanem a Trabzonspor ellen készült a csapata. Borbély segítője, Leandro de Almeida is ráerősíthet erre, aki játszott az FTC színeiben a most újra ellenfél Paul Onuachu ellen.

Koczó Dávid
2026. 08. 20. 5:10
Borbély Balázs és az FTC nem parkolja be a buszt a Trabzonspor ellen, amelyből nem csak Mohamed Szalah veszélyes Fotó: Ladóczki Balázs
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– Vajon mennyit keres például annak a csapatnak a legjobban fizetett játékosa, amellyel játszani fogunk? Talán csak a mieink fizetésének egyharmadát. Ezek a játékosok azért fognak még többet akarni, hogy bekerülhessenek ebbe a piacba. Nekünk is még többet kell akarnunk – fejtegette Fatih Tekke, aki azért hozzátette: előnyt akarnak kiharcolni a jövő heti magyarországi visszavágóra.

Mit árult el Borbély Balázs a Fradi taktikájáról?

A visszavágóból indult ki a szerdai sajtótájékoztatón Borbély Balázs is.

– Egyértelmű célunk olyan eredményt elérni, amely olyan pozícióba helyez el bennünket, hogy a visszavágóra reális esélyünk maradjon a továbbjutásra – jelentette ki a ferencvárosi vezetőedző, aki azt is kizárta, hogy csapatát teljesen a saját kapuja elé terelje.

Ha visszahúzódunk a kapunk, a tizenhatosunk elé, az nem biztos, hogy jó ötlet lenne, hiszen magunkra húzzuk az ellenfelet. A határ valóban keskeny a biztonsági játék és a bátorság között, de mindig azt fogom kérni a játékosaimtól, hogy a saját erősségeinkre koncentráljanak.

Borbély azt sem győzte eléggé kihangsúlyozni, hogy a Trabzonspor nem csak Szalahból áll. Az egyiptomi játékoson kívül két futballista van még a törökök keretében, aki játszott BL-döntőt: Stefan Savic 2016-ban az Atlético Madrid, André Onana 2023-ban az Inter futballistájaként. S játszhat a Fradi ellen a zöld-foki Sidny Lopes Cabral is, aki az idei labdarúgó-világbajnokság legszebbnek választott gólját lőtte Argentína ellen.

Melyik Trabzonspor-játékos lőtt már gólt Dibusznak és az FTC-nek?

A nigériai válogatott támadó, Paul Onuachu pedig közvetlen jó emlékeket ápol a Ferencvárosról. A kiváló felépítésű középcsatár kilenc éve a dán Midtjylland játékosaként sorsdöntő kiállítást harcolt ki, majd gólt is szerzett a Fradi ellen. A zöld-fehérek kapuját már akkor is Dibusz Dénes védte, a védelemben pedig többek között Leandro de Almeida igyekezett semlegesíteni Onuachut, aki ma már az FTC egyik asszisztensedzője.

Európa-liga, selejtező, playoff

  • Trabzonspor–FTC 19.00 (tv.: M4 Sport)

 

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