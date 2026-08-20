Minden Szalahról szól, de a csapattársa az, aki egyszer már elbánt a Fradival + videó

– Vajon mennyit keres például annak a csapatnak a legjobban fizetett játékosa, amellyel játszani fogunk? Talán csak a mieink fizetésének egyharmadát. Ezek a játékosok azért fognak még többet akarni, hogy bekerülhessenek ebbe a piacba. Nekünk is még többet kell akarnunk – fejtegette Fatih Tekke, aki azért hozzátette: előnyt akarnak kiharcolni a jövő heti magyarországi visszavágóra.

Mit árult el Borbély Balázs a Fradi taktikájáról?

A visszavágóból indult ki a szerdai sajtótájékoztatón Borbély Balázs is.

– Egyértelmű célunk olyan eredményt elérni, amely olyan pozícióba helyez el bennünket, hogy a visszavágóra reális esélyünk maradjon a továbbjutásra – jelentette ki a ferencvárosi vezetőedző, aki azt is kizárta, hogy csapatát teljesen a saját kapuja elé terelje.

Ha visszahúzódunk a kapunk, a tizenhatosunk elé, az nem biztos, hogy jó ötlet lenne, hiszen magunkra húzzuk az ellenfelet. A határ valóban keskeny a biztonsági játék és a bátorság között, de mindig azt fogom kérni a játékosaimtól, hogy a saját erősségeinkre koncentráljanak.

Borbély azt sem győzte eléggé kihangsúlyozni, hogy a Trabzonspor nem csak Szalahból áll. Az egyiptomi játékoson kívül két futballista van még a törökök keretében, aki játszott BL-döntőt: Stefan Savic 2016-ban az Atlético Madrid, André Onana 2023-ban az Inter futballistájaként. S játszhat a Fradi ellen a zöld-foki Sidny Lopes Cabral is, aki az idei labdarúgó-világbajnokság legszebbnek választott gólját lőtte Argentína ellen.