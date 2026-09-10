BL: Sallaiék edzője a kispadot rugdosta dühében a döbbenetes bírói ítéletek miatt
Sallai Roland csapata, a Galatasaray korán vezetést szerzett, végül mégis 3-1-es vereséget szenvedett a BL-nyitányon a Sporting otthonában. Okan Buruk, a török csapat vezetőedzője szerint a norvég játékvezető, Espen Eskas hibái döntően befolyásolták az eredményt. A török sajtó mindehhez hozzáteszi: a Galatasaray a BL-meccs második félidejére elfáradt.
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