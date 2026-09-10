Fekete Amerika diadalát hirdetik a US Openen, valakiről mintha megfeledkeztek volna

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Kialakult a férfiaknál és a nőknél is a US Open elődöntőinek párosítása, s mindkét nem esetében két hazai játékos is versenyben van még. A férfiaknál garantáltan lesz amerikai döntős, ugyanis Frances Tiafoe és Ben Shelton egymás ellen játszik, a nőknél viszont akár összejöhet az amerikai házidöntő is Coco Gauff és Jessica Pegula között. Amikor az elődöntőbe közülük utolsóként bejutott Gauffot az amerikai sikerekről kérdezték, Pegula neve kimaradt a felsorolásból.

Koczó Dávid
2026. 09. 10. 10:57
Coco Gauff meccslabdákat hárítva nyert Mirra Andreeva ellen, így megmaradt az esély az amerikai házidöntőre a US Open női egyes versenyében Fotó: Getty Images via AFP/Julian Finney
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A férfiaknál biztosan új győztes lesz. Zverev 2020-ban New Yorkban játszotta első Grand Slam-döntőjét, de elveszítette azt Dominic Thiem ellen, a többiek beállították a legjobb US Open-szereplésüket az elődöntőbe jutással. Érdekesség, hogy Hacsanov ezt éppen akkor tette meg, amikor több mint nyolc év után először nem került egy Grand Slam-tornán a kiemeltek közé.

A nőknél ellenben az első négy kiemelt jutott az elődöntőbe. Bár a torna mindenkori indulásakor ez számít papírformának, a US Openen erre 1975 óta nem volt példa.

A torna előtt mind a négy játékosnak volt elméleti esélye a világelsőség megszerzésére, de azzal, hogy Jelena Ribakina pályafutása során először bejutott New Yorkban az elődöntőbe, az a kérdés már eldőlt a kazah javára. A legutóbbi három döntőt Arina Szabalenka vívta, mindig amerikai ellenféllel szemben. 2023-ban Gauff legyőzte őt, azóta viszont Jessica Pegula, majd tavaly Amanda Anisimova ellen is nyert a fehérorosz teniszező.

US Open, az elődöntők programja

Női egyes

  • Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Pegula (amerikai, 3.) péntek 1.00-tól, utána
  • Ribakina (kazah, 2.)–Gauff (amerikai, 4.)

Férfi egyes

  • Zverev (német, 1.)–Hacsanov (orosz) péntek 21.00
  • Shelton (amerikai, 8.)–Tiafoe (amerikai, 11.) szombat 1.00

 

Coco GauffFrances TiafoeBen SheltonJessica PegulaUS Open

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