Fekete Amerika diadalát hirdetik a US Openen, valakiről mintha megfeledkeztek volna

A férfiaknál biztosan új győztes lesz. Zverev 2020-ban New Yorkban játszotta első Grand Slam-döntőjét, de elveszítette azt Dominic Thiem ellen, a többiek beállították a legjobb US Open-szereplésüket az elődöntőbe jutással. Érdekesség, hogy Hacsanov ezt éppen akkor tette meg, amikor több mint nyolc év után először nem került egy Grand Slam-tornán a kiemeltek közé.

A nőknél ellenben az első négy kiemelt jutott az elődöntőbe. Bár a torna mindenkori indulásakor ez számít papírformának, a US Openen erre 1975 óta nem volt példa.

A torna előtt mind a négy játékosnak volt elméleti esélye a világelsőség megszerzésére, de azzal, hogy Jelena Ribakina pályafutása során először bejutott New Yorkban az elődöntőbe, az a kérdés már eldőlt a kazah javára. A legutóbbi három döntőt Arina Szabalenka vívta, mindig amerikai ellenféllel szemben. 2023-ban Gauff legyőzte őt, azóta viszont Jessica Pegula, majd tavaly Amanda Anisimova ellen is nyert a fehérorosz teniszező.