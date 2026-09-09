Kiesett az olimpiai bajnok, új világelsője van a tenisznek

US Open, negyeddöntők
nők:
- Arina Szabalenka (fehérorosz, 1. kiemelt)–Linda Nosková (cseh, 6.) 7:6 (7-1), 3:6, 7:6 (10-7)
- Jessica Pegula (amerikai, 3.)–Emma Navarro (amerikai, 26.) 3:6, 6:4, 6:3
- Jelena Ribakina (kazah, 2.)–Cseng Csin-ven (kínai) 3:6, 6:1, 6:4
- később: Mirra Andrejeva (orosz, 5.)–Coco Gauff (amerikai, 4.)
férfiak:
- Frances Tiafoe (amerikai, 11.)–Alex Michelsen (amerikai) 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (10-6)
- Ben Shelton (amerikai, 8.)–Carlos Alcaraz (spanyol, 2.) 6:7 (5-7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10-7)
- később: Alexander Zverev (német, 1.)–Botic van de Zandschulp (holland)
- később: Karen Hacsanov (orosz)–Alexander Blockx (belga, 28.)
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