Kiesett az olimpiai bajnok, új világelsője van a tenisznek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Új női világelső lesz az amerikai nyílt teniszbajnokság után. Jelena Ribakina a US Open szerdai negyeddöntőjében szetthátrányból fordítva legyőzte a kínai Cseng Csin-vent, így hétfőtől biztosan átveszi az első helyet a szintén elődöntős Arina Szabalenkától.

Wiszt Péter
2026. 09. 09. 19:57
Jelena Ribakina a világelsőségért is küzdött szerdán Fotó: Getty Images via AFP/Patrick Smith
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Shelton vagy Tiafoe Grand Slam-döntőt játszhat hazai pályán. Fotó: Getty Images via AFP/Scott Taetsch

US Open, negyeddöntők

nők:

  • Arina Szabalenka (fehérorosz, 1. kiemelt)–Linda Nosková (cseh, 6.) 7:6 (7-1), 3:6, 7:6 (10-7)
  • Jessica Pegula (amerikai, 3.)–Emma Navarro (amerikai, 26.) 3:6, 6:4, 6:3
  • Jelena Ribakina (kazah, 2.)–Cseng Csin-ven (kínai) 3:6, 6:1, 6:4
  • később: Mirra Andrejeva (orosz, 5.)–Coco Gauff (amerikai, 4.)

férfiak:

  • Frances Tiafoe (amerikai, 11.)–Alex Michelsen (amerikai) 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (10-6)
  • Ben Shelton (amerikai, 8.)–Carlos Alcaraz (spanyol, 2.) 6:7 (5-7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10-7)
  • később: Alexander Zverev (német, 1.)–Botic van de Zandschulp (holland)
  • később: Karen Hacsanov (orosz)–Alexander Blockx (belga, 28.)

Ribakina és Cseng ezelőtt legutóbb áprilisban találkoztak egymással:

 

teniszJelena RibakinavilágelsőUS OpenCarlos AlcarazArina Szabalenka

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