Öt százalék esélyt adtak neki a túlélésre, most Grand Slam-meccset nyert

Djokovics korai búcsúja, a világelső Sinner távolléte, Alcaraz hosszú kihagyása és az első kiemelt Zverev ötszettes rajtja fényében pedig talán újra az esélyesek körébe kell venni Medvegyevet is.

– Minden Grand Slam-torna új történet, most egy jót akarok írni – mondta sejtelmesen Medvegyev, aki a harmadik fordulóban a 26. kiemelt Arthur Rinderknech ellen játszik majd.