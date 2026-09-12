Halász Bence, a rocksztár „csúnya” példával üzent a nemzetközi szövetségnek

Az esős időjárás mindenképpen kihívást jelentett volna a kalapácsvetőknek, a nehéz körülményekhez pedig a szokottnál kevesebb idejük volt alkalmazkodni. A WA döntése értelmében mindössze négy sorozatot rendeztek, s a két leggyengébb eredmény birtokosa két dobás után befejezte a versenyt. A favorit Katzberg járt igazán pórul, elsőre az óriási dobása épphogy szektoron kívül landolt, így másodikra az újabb piros zászló a versenye végét jelentette.
– Ez egy technikai versenyszám. Nem gondolhatjuk komolyan, hogy Katzberg ezt tudta.
Ez nem jó irány. Az ember tíz–tizenöt éve arra készül, hogy három kísérlete van továbbjutni, itt most kettő. Hadd éljek csúnya példával: a 100 méteres futók sem 80-at futnak
– üzent egyértelműen a nemzetközi szövetségnek a versenyszáma megkurtításáról Halász Bence.
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