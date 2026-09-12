Halász Bence, a rocksztár „csúnya” példával üzent a nemzetközi szövetségnek

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Halász Bence második lett az első atlétikai világdöntőn. Az Európa-bajnok kalapácsvetőt Budapesten nem a legnagyobb riválisnak tartott Ethan Katzberg, hanem a német Merlin Hummel győzte le. Halász Bence tetszését elnyerte a körítés, a nemzetközi szövetség (WA) által a világdöntőn alkalmazott formátum viszont egyáltalán nem. Kozák Luca elégedett volt a saját futásával, ő tizedik lett 100 méteres gátfutásban.

Koczó Dávid
2026. 09. 12. 7:06
Halász Bence nehéz körülmények között lett második az atlétikai világdöntőn, a kalapácsvetés szokatlan lebonyolítása sem segítette Fotó: AFP/Ben Stansall
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Az esős időjárás mindenképpen kihívást jelentett volna a kalapácsvetőknek, a nehéz körülményekhez pedig a szokottnál kevesebb idejük volt alkalmazkodni. A WA döntése értelmében mindössze négy sorozatot rendeztek, s a két leggyengébb eredmény birtokosa két dobás után befejezte a versenyt. A favorit Katzberg járt igazán pórul, elsőre az óriási dobása épphogy szektoron kívül landolt, így másodikra az újabb piros zászló a versenye végét jelentette.

– Ez egy technikai versenyszám. Nem gondolhatjuk komolyan, hogy Katzberg ezt tudta.

Ez nem jó irány. Az ember tíz–tizenöt éve arra készül, hogy három kísérlete van továbbjutni, itt most kettő. Hadd éljek csúnya példával: a 100 méteres futók sem 80-at futnak

– üzent egyértelműen a nemzetközi szövetségnek a versenyszáma megkurtításáról Halász Bence.

Milyen verseny az atlétikai világdöntő?

A budapesti hangulatot természetesen ezúttal is élvezte a kalapácsvető, s a verseny szokatlan körítése is elnyerte a tetszését.

A budapesti atlétikai világdöntő előtt szokatlan képet festett a stadion, Halász Bence is társai fekete fűbe hajították a kalapácsot
A budapesti atlétikai világdöntő előtt szokatlan képet festett a stadion, Halász Bence is társai fekete fűbe hajították a kalapácsot Fotó: Koczó Dávid

– A fekete fű nem volt zavaró, sőt szerintem jól nézett ki. A menő székekkel, a díszes körítéssel rocksztárnak éreztük magunkat – fogalmazott Halász Bence, egyértelművé téve, hogy nem minden újítással szemben kritikus.

Kozák Luca is élvezte a versenyt, gátfutónk az eredményével (12,68 másodperc) is elégedett volt, ezzel összesítésben tizedik lett 100 gáton.

– Megleptem saját magamat is. Ez életem harmadik legjobb eredménye, a összesítésben elért tizedik hely is extra. Az Eb jó formája nem múlt el, de az nagyon kellett, hogy mentálisan összerakjak egy technikailag jó futást. Nagyon nagy presztízs itt szerepelni, a világ legjobb sportolói lehetnek itt – értékelt a versenye után Kozák Luca.

 

Halász Bencekozák lucavilágdöntőatlétikakalapácsvetés

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