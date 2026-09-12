Halász Bence, a rocksztár „csúnya” példával üzent a nemzetközi szövetségnek

Milyen verseny az atlétikai világdöntő?

A budapesti hangulatot természetesen ezúttal is élvezte a kalapácsvető, s a verseny szokatlan körítése is elnyerte a tetszését.

A budapesti atlétikai világdöntő előtt szokatlan képet festett a stadion, Halász Bence is társai fekete fűbe hajították a kalapácsot Fotó: Koczó Dávid

– A fekete fű nem volt zavaró, sőt szerintem jól nézett ki. A menő székekkel, a díszes körítéssel rocksztárnak éreztük magunkat – fogalmazott Halász Bence, egyértelművé téve, hogy nem minden újítással szemben kritikus.

Kozák Luca is élvezte a versenyt, gátfutónk az eredményével (12,68 másodperc) is elégedett volt, ezzel összesítésben tizedik lett 100 gáton.

– Megleptem saját magamat is. Ez életem harmadik legjobb eredménye, a összesítésben elért tizedik hely is extra. Az Eb jó formája nem múlt el, de az nagyon kellett, hogy mentálisan összerakjak egy technikailag jó futást. Nagyon nagy presztízs itt szerepelni, a világ legjobb sportolói lehetnek itt – értékelt a versenye után Kozák Luca.