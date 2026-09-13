Hamilton jól rajtolt, Leclerc sokáig vezetett, dobogóra sem állhatott Ferrari-pilóta
Az olasz Kimi Antonelli (Mercedes) nyerte a Forma–1-es Spanyol Nagydíjat az új madridi versenypályán, így tovább növelte már eddig is tetemes előnyét a világbajnoki pontversenyben. Max Verstappen (Red Bull) második, az első rajthely ellenére Lando Norris (McLaren) harmadik. A legtöbb kört az eltérő taktika miatt Charles Leclerc (Ferrari) töltötte az élen, csapattársa, Lewis Hamilton hamar kiesett fékhiba miatt.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!