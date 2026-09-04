Ez brutális volt: 46 pontos magyar vereség a női kosárlabda-vb-n

Völgyi Péter, a magyar válogatott szövetségi kapitánya - Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Johannes újabb triplát hintett, 27-74-nél megint magyar időkérés következett. Közel voltunk tehát az ötvenpontos hátrányhoz. Azért is lett volna jó kitalálni valamit, mert szombaton kora délután már újabb meccset kellett játszani Nigéria ellen. A harmadik negyed is véget ért, ebben 11 pontot dobtunk, csakúgy, mint az elsőben. Viszont a francia csapat csak 16 pontot szórt ebben a tíz percben, ezzel pedig jelezte, hogy lejebb kapcsoltak pár sebességi fokozatot.

A negyedik negyedre legfeljebb azt lehetett kitűzni, hogy dobjunk legalább 12 pontot. Helyette kaptunk egy triplát, ezzel 49 ponttal vezetett már a francia válogatott.

Ezt ellensúlyozta némileg Dúl Panka betörése és pontjai. Előbb egy duplát, majd egy triplát hintett, s bármennyire is hihetetlen, de a negyedik negyed elejét 9-3-ra hozta a magyar csapat.

Sok mindent nem kellett persze ebbe belelátni, mert az olimpiai ezüstérmes teljesen leállt. Úgyhogy a mínusz 50 helyett hamar visszajöttünk mínusz 40-re. Mindez azonban semmit sem jelentett, mert láttuk, mire képes Franciaország, ha tényleg komolyan veszi a játékot. Szerencsére a végén teljesen kiengedtek, így némileg sikerült kozmetikázni az amúgy rettenetes összképen. Akik pedig eddig nem tudták, milyen a XXI. századi modern (női) kosárlabda, azok ennek a meccsnek az első félidejében ízelítőt kaptak ebből. Sajnos, nem a magyar válogatott mutatta be ezt, de botorság lett volna ezt várni. Mondjuk arra sem sokan gondoltak, hogy az történik velünk, amit az első félidőben láttunk, de mit tegyünk, ez most így sikerült. A végén még eladtunk pár labdát (ebből is volt már 22), majd kaptunk pár kosarat.

De legalább ezt a negyedet lehoztuk döntetlenre, 22-22 lett az utolsó tíz perc eredménye.

Ezt a meccset sürgősen el kell felejteni és minden erővel a szombat délután 14.15-kor kezdődő Nigéria elleni meccsre kell koncentrálni. Más egyebet jelen helyzetben nem lehet tenni.

Női kosárlabda-világbajnokság, B-csoport, 1. forduló: Franciaország–Magyarország 99-53.