Ez brutális volt: 46 pontos magyar vereség a női kosárlabda-vb-n

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Magyar szempontból borzalmas első félidő, majd kicsit elviselhetőbb folytatás. Így lehetne megvonni a női kosárlabda-világbajnokságra 28 év szünet után visszatérő nemzeti csapatunk nyitómérkőzését az olimpiai ezüstérmes franciák ellen. A 46 pontos vereség brutális, a sebek nyalogatására pedig nincs idő, mert szombaton kora délután már jön a folytatás Nigéria ellen.

Lantos Gábor
2026. 09. 04. 22:37
Fotó: ODD ANDERSEN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dúl Panka kiszorított helyzetből talált be, ennek kicsit lehetett örvendezni, meg annak, hogy végre kosarat dobott a magyar válogatott. A meccset látva kevés volt a pozitívum, 14-50-nél például úgy kaptunk egy hármast, hogy nem is védekeztünk. Ha esetleg ez volt a cél, azaz, hogy eleve feladjuk a meccset, akkor sem nézett ki ez jól. Mert olykor tényleg az volt az ember érzése, hogy még edzőpartnernek sem vagyunk jók. A kérdés csak az volt, hogy a francia együttes mikor áll le, meddig nyomják tövig a gázt. Az eladott labdákból 25-0 volt a franciáknak, a gyorsindításokból 18-0. Mit lehetett mindehhez hozzátenni? Semmit, csak szomorúan konstatálni, hogy milyen az igazi, világszínvonalú kosárlabda. 

A nagyszünetben 20-61 volt az állás. Azaz 41 ponttal vezetett az ellenfél. Ezt leírni is borzalmas volt, hát még nézni, meg a pályán átélni.

Abban lehetett bízni, hogy a második félidőben a francia csapat kissé visszavesz, de a kezdés nem ezt tükrözte. A kékek mentek, mint a mérgezett egerek, mi pedig ezt a sebességkülönbséget nem tudtuk kompenzálni. Egy-egy pillanatra megvillant a magyar csapat, Juhász kapott szép labdát, ezt be is dobta, de mindezek tényleg csak felvillanások voltak, az összképen nem változtattak. Aztán, ahogy teltek a percek, a francia csapat sorozatosan cserélt, s a játék tempója is csökkent kissé. Nyilvánvaló volt, hogy az ellenfél sem azzal a lendülettel játszott már, de mindennek csak számszaki jelentősége maradt, semmi más.

Hungary's head coach Peter Volgyi reacts from the sidelines during the 2026 FIBA Women's Basketball World Cup Group B match between Hungary and France at the Berlin Arena in Berlin on September 4, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
Völgyi Péter, a magyar válogatott szövetségi kapitánya - Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Johannes újabb triplát hintett, 27-74-nél megint magyar időkérés következett. Közel voltunk tehát az ötvenpontos hátrányhoz. Azért is lett volna jó kitalálni valamit, mert szombaton kora délután már újabb meccset kellett játszani Nigéria ellen. A harmadik negyed is véget ért, ebben 11 pontot dobtunk, csakúgy, mint az elsőben. Viszont a francia csapat csak 16 pontot szórt ebben a tíz percben, ezzel pedig jelezte, hogy lejebb kapcsoltak pár sebességi fokozatot.

A negyedik negyedre legfeljebb azt lehetett kitűzni, hogy dobjunk legalább 12 pontot. Helyette kaptunk egy triplát, ezzel 49 ponttal vezetett már a francia válogatott. 

Ezt ellensúlyozta némileg Dúl Panka betörése és pontjai. Előbb egy duplát, majd egy triplát hintett, s bármennyire is hihetetlen, de a negyedik negyed elejét 9-3-ra hozta a magyar csapat.

Sok mindent nem kellett persze ebbe belelátni, mert az olimpiai ezüstérmes teljesen leállt. Úgyhogy a mínusz 50 helyett hamar visszajöttünk mínusz 40-re. Mindez azonban semmit sem jelentett, mert láttuk, mire képes Franciaország, ha tényleg komolyan veszi a játékot. Szerencsére a végén teljesen kiengedtek, így némileg sikerült kozmetikázni az amúgy rettenetes összképen. Akik pedig eddig nem tudták, milyen a XXI. századi modern (női) kosárlabda, azok ennek a meccsnek az első félidejében ízelítőt kaptak ebből. Sajnos, nem a magyar válogatott mutatta be ezt, de botorság lett volna ezt várni. Mondjuk arra sem sokan gondoltak, hogy az történik velünk, amit az első félidőben láttunk, de mit tegyünk, ez most így sikerült. A végén még eladtunk pár labdát (ebből is volt már 22), majd kaptunk pár kosarat. 

De legalább ezt a negyedet lehoztuk döntetlenre, 22-22 lett az utolsó tíz perc eredménye.

Ezt a meccset sürgősen el kell felejteni és minden erővel a szombat délután 14.15-kor kezdődő Nigéria elleni meccsre kell koncentrálni. Más egyebet jelen helyzetben nem lehet tenni.

Női kosárlabda-világbajnokság, B-csoport, 1. forduló: Franciaország–Magyarország 99-53.

 

kosárlabdaFranciaországmagyar női kosárlabda-válogatott

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dr. Fenyvesi Gábor
idezojelekeurópai bizottság

Örökké fizetünk?

Dr. Fenyvesi Gábor avatarja

Nem az a kérdés, hogy felülírható-e a múlt, hanem, hogy egy folyamatosan fizetendő kényszerítő bírság esetében figyelmen kívül hagyható-e a jelen.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.