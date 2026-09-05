Magához tért és szenvedve nyert a magyar női kosárlabda-válogatott a világbajnokságon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A magyar női kosárlabda-válogatott az első napi brutális vereség után összeszedte magát és legyőzte 71-67-re Nigériát. Ezzel a győzelemmel a magyar csapat szinte biztosan továbbjutott a legjobb 12 közé a női kosárlabda-vb-n.

Lantos Gábor
2026. 09. 05. 16:12
Fotó: YAGIZ GURTUG Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Alacsony színvonalú játék, folyamatos magyar vezetés

Csikorgott a magyar gépezet a harmadik negyed elején, Nigéria megint visszajött 6 pontra. Már 17 eladott labdánál járt a magyar csapat, ez nem nézett ki nagyon jól. Az volt a szerencse, hogy az ellenfél sem épp a legerősebb napját fogta ki ezen a szombat délutánon. Mondjuk, ha nálunk nincs Juhász Dorka extra teljesítménye, nagy bajba kerültünk volna, de szerencsére a helyzet nem így alakult. Az ő produkciója tudta ellensúlyozni a többiek olykor bizonytalan játékát. Tartottuk a nyolc-tízpontos előnyt és ez volt a lényeg. 

Maga a mérkőzés viszont olykor meghökkentően alacsony színvonalú játékot hozott, ezzel azonban kár volt foglalkozni addig, amíg mi vezettünk.

A harmadik negyed végén 52-42-re vezetett a magyar csapat.

A negyedik negyedben csak annyi volt a feladat, hogy ezt az előnyt megőrizzük. Juhász mellett a szintén jól játszó Takács-Kiss Virág tartotta meccsben a csapatot. Az utolsó öt percben Nigéria teljesen összecsuklott, jöttek a jó magyar támadások és ekkor már látszott, hogy ezt a mérkőzést nem fogja elveszíteni a magyar csapat. Nem is vesztette. Még úgy sem, hogy az eladott labdáink száma megint húsz felett volt (26 lett a vége), amely azért nem egy megsüvegelendő statisztika. Mindegy, mert ezen a délutánon még ez is belefért. Meg az is, hogy két perccel a vége előtt megint 6 pontra jött fel az afrikai csapat, majd kettőre is. Itt már tényleg rezgett a léc, ám - mekkora mázli - nem esett le. De ezt azért megköszönhetjük a rengeteget hibázó Nigériának is.

Ezzel a győzelemmel a magyar válogatott megszerezte első győzelmét a világbajnokságon. Ez volt most a legfontosabb. A színvonalat, meg azt a mázlit, hogy ilyen képességű volt a szombati ellenfél, most felejtsük el. 

Mert azért ezen a szinten 26 eladott labdával meccset nyerni, na ez volt a nem semmi. A franciák ellen nem volt ennyi, ott megálltunk 22 eladott labdánál. 

Női kosárlabda-világbajnokság, B-csoport, 2. forduló: Magyarország–Nigéria 71-67.

kosárlabdaNigériamagyar női kosárlabda-válogatott

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfranciaország

Európa, én így nem szeretlek

Bayer Zsolt avatarja

A hetvenes-nyolcvanas évek sem volt leányálom arrafelé, de akkoriban elképzelhetetlen volt mindaz, ami ma zajlik nyugaton

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.