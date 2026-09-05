Súlyos döntést jelentett be a Liverpool a Kerkez Milosért is egy vagyont kifizető vezetőről

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Hivatalosan is távozik Richard Hughes, a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool sportigazgatója. A 47 éves szakember két év után hagyja el az Anfieldet, és bár bajnoki cím is fűződik az időszakához, az angol sajtó szerint a mintegy 670 millió fontos csapatépítés eredményessége korántsem egyértelmű. A Szaúd-Arábiába tartó Hughes vitte előbb a Premier League-be, majd Liverpoolba is Kerkez Milost, de sok kritikát kapott Florian Wirtz és Alexander Isak drága leigazolásáért is.

Szalay Attila
2026. 09. 05. 13:48
Kerkez Milost kétszer is jelentős összegért igazolta le a Liverpool most távozó sportigazgatója Fotó: NEWS IMAGES Forrás: NurPhoto
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Kerkez Milos hálás lehet neki, de Hughes letért Jürgen Klopp útjáról

Richard Hughes sportigazgatóként kétszer is fantáziát látott Kerkez Milosban: előbb 2023-ban 20,5 millió euróért vitte őt a Premier League-be még a Bournemouth csapatába, majd 2025-ben már Liverpoolba igazolta le csaknem 47 millióért. Egyelőre azonban a magyar válogatott balhátvéd sem igazolta teljes mértékben az érte kifizetett jelentős összeg megtérülését, még mindig sok kritika éri a liverpooli teljesítményét Angliában.

A The Times értékelése vegyes képet fest Hughes örökségéről: rengeteg fiatal és rendkívül értékes futballista érkezett, akikből hosszú távon még kiváló csapat épülhet, de a Liverpool nagy költekezése ellenére sem lett minden poszton kiegyensúlyozottabb. A lap szerint azt, hogy a 670 millió fontos újjáépítés siker vagy kudarc volt-e, igazán csak később lehet majd eldönteni.

Az viszont biztosan kijelenthető, hogy a korábban a sportigazgatói és edzői posztot menedzserként lényegében egyszerre gyakorló Jürgen Klopp 2024-es távozása után Hughes teljesen letért arról az útról, amit a német kijelölt. A Liverpool elkezdett méregdrága futballistákat igazolni, a klub történetének négy legdrágább játékosa egyaránt ebben a két évben érkezett az Anfieldre, eközben a saját nevelésű játékosok a háttérbe szorultak. Ezt szimbolizálja Curtis Jones nyári távozása is, amely után a mostani idény az első a klub történetében, hogy nincsen tősgyökeres liverpooli játékos a csapat első keretében.

Liverpool FCflorian wirtzKerkez Milos

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