A Szeged kiütötte a magyar válogatottból is ismerős edző csapatát
A Veszprém után a másik magyar BL-csapat is magabiztos győzelemmel kezdte az új korszakot. A férfikézilabda Bajnokok Ligája-csoportkör első fordulójának csütörtöki játéknapján a Szeged a svéd Kristianstad ellen az első perctől kezdve vezetett, és 42-31-re nyert hazai pályán.
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