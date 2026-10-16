Micsoda társaságba csöppent a Fradi!
A Ferencváros két forduló után 100 százalékos teljesítménnyel, 6 ponttal és 5-2-es gólkülönbséggel áll a labdarúgó Európa-liga tabelláján. Az első két fordulóban a Fradi mellett kilenc másik olyan csapat van, amely eddig nem vesztett pontot.
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