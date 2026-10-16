Micsoda társaságba csöppent a Fradi!

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A Ferencváros két forduló után 100 százalékos teljesítménnyel, 6 ponttal és 5-2-es gólkülönbséggel áll a labdarúgó Európa-liga tabelláján. Az első két fordulóban a Fradi mellett kilenc másik olyan csapat van, amely eddig nem vesztett pontot.

Lantos Gábor
2026. 10. 16. 6:43
Micsoda győzelem, újabb Fradi-siker az Európa-ligában Fotó: Katona Vanda
FradiUEFA Európa-LigatabellaSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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Bánó Attila
idezojelekminiszterelnök

Brüsszel hallgatása nem beleegyezés, hanem inkább bíztatás

Bánó Attila avatarja

Nem elképesztő, hanem teljesen megszokott Magyar Péter brüsszeli barátainak feltűnő hallgatása, amellyel a számos törvénytelenséget, a magyar jog- és intézményrendszer csorbítását, szétverését fogadják.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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