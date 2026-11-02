Teljessé vált a felfordulás az NB II-ben, a DVTK továbbra is szenved
Feléhez közeledik a labdarúgó NB II, a 12. fordulóban pedig alaposan átalakult a sorrend az élmezőnyben. Annak a DVTK továbbra sem tagja, hétfő este a forduló zárómeccsén hazai pályán kapott ki 3-1-re, legyőzője, a Kecskemét viszont a tabella élére állt. Az osztályozós helyen az összeomlani látszó Soroksár, a DVTK-t két megyei riválisa, a Mezőkövesd és a Kazincbarcika is megelőzi.
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