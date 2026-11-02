Teljessé vált a felfordulás az NB II-ben, a DVTK továbbra is szenved

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Feléhez közeledik a labdarúgó NB II, a 12. fordulóban pedig alaposan átalakult a sorrend az élmezőnyben. Annak a DVTK továbbra sem tagja, hétfő este a forduló zárómeccsén hazai pályán kapott ki 3-1-re, legyőzője, a Kecskemét viszont a tabella élére állt. Az osztályozós helyen az összeomlani látszó Soroksár, a DVTK-t két megyei riválisa, a Mezőkövesd és a Kazincbarcika is megelőzi.

Koczó Dávid
2026. 11. 02. 21:21
Teljessé vált a felfordulás az NB II-ben, a DVTK továbbra is szenved
Molnár Gábor góljával vezetett a DVTK, de nagyon hamar egyenlített a Kecskemét Fotó: Észak-Magyarország/Vajda János
DVTK MiskolcKecskeméti TElabdarúgó NB IIMezőkövesd Zsóry Futball ClubSoroksárSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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