41 éves korában meghalt Heath Freeman, aki a Dr. Csont című krimisorozatban több epizódban alakított gyilkost. 2001-ben a Vészhelyzetben is szerepelt, de a Rejtélyes vírusok nyomában, az NCIS, a Tru Calling – Az őrangyal nézői is láthatták, feltűnt a Nyomtalanul és A főnök című sorozatokban is – írja az Origó.

Halálának okát nem közölték.

Borítókép: Heath Freeman (Fotó: IMDb)