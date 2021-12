Ratray egyik leghíresebb szerepe Buzz McCallister volt a karácsonyi klasszikusban, a Reszkessetek, betörők!-ben. Bár karrierjét gyerekszínészként kezdte, felnőttkorában is szépen megtudta vetni a lábát a filmiparban. Sajnos most azonban nem alakításával írta be magát a sajtó hasábjai közé, hanem állítólagos erőszakos viselkedésével.