Nánási Pál szerelmi vallomásától bárki elolvadna

Tizennégy éve tart már Ördög Nóra és Nánási Pál szerelme. A házaspár kapcsolatának eleinte nem sok esélyt adtak, miután mindketten kiléptek a házasságukból és rögtön egymásba habarodtak – derül ki a ripost.hu cikkéből.

Ők azonban rácáfoltak a kétkedőkre, és két gyermek, valamint tizenkét év házasság után is imádják egymást.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a fotóművész legújabb bejegyzése, ami a feleségét és őt ábrázolja, egy meglehetősen bensőséges vallomással.

Egy normális érzelmi intelligenciával rendelkező férfi, büszke arra, hogy van egy Nő (élete nője) aki szereti, felnéz rá, és ki is tudja ez mutatni. Ez vagyok én, aki erről néha csinálok egy kis post-ot. Ez most is így van. Büszke szerelmes pasi a nevem

– írta az Instagramon a boldog férj.

