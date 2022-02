Ezt teszik a sztárok a környezettudatosságért

A környezetvédelem napjaink egyik legfontosabb kérdése, hiszen a Föld folyamatos szennyezése egyre súlyosabb problémákat okoz. A Metropol összeállításában olyan hazai és külföldi sztárokat mutat be, akik igyekeznek odafigyelni arra, hogy ők és a követőik is felelős döntéseket hozzanak – írja a ripost.hu.

Puskás-Dallos Peti

Magyarország egyik legkörnyezettudatosabb sztárja, aki Instagram-oldalán gyakran olyan eseményekről, kezdeményezésekről számol be, amivel ő is hozzájárul a tisztább környezethez. Az énekes egyébként vegán életmódot is folytat, amelyről korábbi interjúk alkalmával kiderült, hogy részben az állatokért és a fenntartható jövőért teszi.

A vásárlók megtévesztésének tartom a csomagoláson feltüntetett boldog csirkéket, a füves réteken legelésző bocikat. Ezzel együtt nem a hátsó kertekben törődéssel állatnevelő nagymamák ellen "lázadok" vegánságommal, hanem egy fenntartható-etikus jövőért, ahol újra megtaláljuk az egészséges harmóniát a természettel a nagyüzemi tenyésztés nélkül legfőképpen. A változás a világ része, most pedig hatalmas szükségünk van rá, hogy részt vegyünk benne mindannyian és megoldásokat találjunk magunkért és a bolygónkért

– magyarázta az énekes-színész Instagram oldalán.

Puskás-Dallos Bogi

Férjéhez hasonlóan ő is nagyon fontosnak tartja a környezetvédelmet.

Fel kell hívnunk a figyelmet ezekre a kérdésekre, láthatunk erre több példát külföldön is: a Golden Globe-on és az Oscar-átadón vegán menüt szolgáltak fel. Úgy gondolom, ha lehetőségünk van arra, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról, akkor tegyük is meg!

– nyilatkozta korábban az énekesnő.

Kőnig Anna

Az Exatlon korábbi versenyzője influencerként tevékenykedik, és ő sem közömbös a Földet érintő problémákkal szemben. Egyszer például Puskás-Dallos Petivel ültetett együtt fát.

A WWF és a @watchgames.seemore együttműködésének köszönhetően ma együtt tettünk egy élhetőbb bolygóért és azért ültettünk közösen, hogy ellentételezzük a férfi kézilabda Európa-bajnokságra érkező sportolók utazásával járó CO2 kibocsájtást

– írta az esemény után az Instagram-oldalán.

Ábel Anita

Köszönöm a kihívást! Kedvenc kulacsomban, amit barátnőmtől kaptam, gyógytea szűrt vízből. Tegyünk a Földünkért. Legyen a július műanyag mentes

– szólalt fel korábban az eldobható palackok ellen a műsorvezető.

Világsztárok is harcolnak a jó ügyért

Julia Roberts : Számos ökobarát dokumentumfilmben vett részt, ráadásul az UNICEF-fel karöltve népszerűsíti a bioüzemanyagokat.

: Számos ökobarát dokumentumfilmben vett részt, ráadásul az UNICEF-fel karöltve népszerűsíti a bioüzemanyagokat. Leonardo DiCaprio: Az egyik legismertebb környezetvédő a sztárvilágban. Többek között az Utolsó óra című film szerzője, narrátora és producere, amely radikális képekkel mutatja be a klímaváltozás hatásait és a Föld pusztulását.

Az egyik legismertebb környezetvédő a sztárvilágban. Többek között az című film szerzője, narrátora és producere, amely radikális képekkel mutatja be a klímaváltozás hatásait és a Föld pusztulását. Angelina Jolie : A színésznő még korábbi férjével, Brad Pittel egy közös alapítványt is létrehozott. Leginkább a természeti erőforrások védelméért és a vadvilág megőrzéséért küzd.

: A színésznő még korábbi férjével, egy közös alapítványt is létrehozott. Leginkább a természeti erőforrások védelméért és a vadvilág megőrzéséért küzd. Brad Pitt : 2005-ben a Katrina hurrikán által sújtott New Orleansban, egy általa létrehozott alapítványon keresztül, százötven fenntartható házat építtetett.

: 2005-ben a Katrina hurrikán által sújtott New Orleansban, egy általa létrehozott alapítványon keresztül, százötven fenntartható házat építtetett. Cameron Diaz: A színésznő Cameron Diaz megmenti a világot című sorozatával, és egy környezetvédelmi könyvvel is igyekszik jobb világot teremteni.

