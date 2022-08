Az 1982-ben alakult zenekar egy fekete-fehér fotóval adózott Hunt emlékének, amelyen a basszusgitáros egy gitártokkal a kezében látható – olvasható az Origó cikkében.

A felvétel mellékleteként idéztek a basszusgitáros által írt Love You 'Till The End dalszövegéből is: „Tudom, szeretnéd, ha lélegzethez jutnék / Szeretlek mindhalálig.” A banda frontembere, Shane MacGowan külön bejegyzésében csodálatos barátnak és nagyszerű basszusgitárosnak nevezte Huntot, hozzátéve, hogy mindannyian hiányolni fogják.