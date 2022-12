Elhunyt a Guldenburg grófnét is alakító osztrák színésznő

Az origo.hu a Kurier osztrák lap internetes kiadására hivatkozva azt írja, hogy a 84 éves színésznő legnagyobb nemzetközi sikerét a nemesi családról szóló sorozatnak köszönhette, melyben Christine von Guldenburg szerepét alakította.

Hazájában nagy népszerűségnek örvendett, játszott több sorozatban, színházban és mozifilmekben is.

Christiane Hörbiger november 30-án, nem sokkal 84. születésnapja után hunyt el Bécsben, családja és kollégái szinte azonnal tudatták a hírt a nyilvánossággal.

Az osztrák színművésznő Guldenburgok öröksége című kultikus német tévésorozat mellett számos más szerepben is látható volt a televízióban is, így például feltűnt a Derrick bűnügyi sorozat négy epizódjában is.