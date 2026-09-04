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Tollhegyen

„Diplomáciai nagyüzem”

Úgy alakult minap, hogy egymás után két uniós vezető, Manfred Weber néppárti elnök, majd Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke is Magyarországra látogatott.

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Pilhál György
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manfred webereurópai tanácsMagyar Péter 2026. 09. 04. 5:10
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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