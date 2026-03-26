Árverésre bocsátják az Eiffel-torony egy eredeti darabját

Kalapács alá kerül a párizsi Eiffel-torony eredeti, 1889-ben épült csigalépcsőjének egy tizennégy fokból álló szakasza a párizsi Artcurial aukciósház május 21-re meghirdetett árverésén. Az acélból és szegecselt fémlemezből készült, a második és a harmadik emeletet egykor összekötő műtárgy becsült leütési ára 40 és 50 ezer euró (mintegy 16-20 millió forint) között mozog.

Forrás: Múlt-kor2026. 03. 26. 15:06
Az Eiffel-torony a francia főváros egyik legismertebb műemléke Fotó: Klook
Az aukciósház által kínált műtárgy a Gustave Eiffel (1832–1923) mérnök iránymutatásai alapján megalkotott eredeti lépcsőrendszer 1-es számú szakasza. A kereszt alakú talapzaton nyugvó, 1,75 méter átmérőjű és összesen 2,75 méter magas (a pihenőig 2,60 méteres) lépcsőelem több mint negyven éven át egyetlen magángyűjtemény részét képezte. 

Gustave Eiffel a torony tetején vejével és kollégájával, Mr. Salles-szal 1889-ben   Fotó: Neurdein Roger-Viollet, DR.

Az ipari relikviát az elmúlt időszakban az Eiffel-torony karbantartásáért felelős műhelyek bevonásával restaurálták, garantálva az eredeti szerkezet és a korabeli jellegzetességek szakszerű megóvását.

A csaknem száz évvel későbbi felújítás során távolították el az eredeti lépcsők néhány szakaszát

A Gustave Eiffel és munkatársai által az 1889-es párizsi világkiállításra tervezett, több mint 300 méter magas vasstruktúra csigalépcsőjét az 1983-as átfogó modernizációs munkálatok során, az új, biztonságosabb és nagyobb kapacitású liftek beépítésekor kellett elbontani.

Gustave Eiffel, akiről Párizs legfőbb szimbóluma a nevét kapta   Fotó:  François Touranchet  / Wikimedia Commons

 A leszerelt lépcsőrendszert húsz különálló darabra vágták, amelyeket 1983. december 1-jén az Ader, Picard és Tajan aukciósházak szervezésében, magában az Eiffel-toronyban értékesítettek. A most májusban árverésre bocsátott darab az akkori történelmi aukció 1-es számú tétele volt.

Óriási a gyűjtői presztízse az eredeti daraboknak

A műemlék épületből 1983-ban kikerült húsz lépcsőszakasz sorsa jól példázza a XIX. századi európai ipari örökség iránti globális keresletet. 

Az elemekből mindössze néhány maradt franciaországi magánkézben, 

a többi a világ különböző pontjain található presztízsberuházásokhoz és intézményekhez került. 

Az épülő torony 1888-ban   Fotó: Louis-Emile Durandelle - The Getty Center / Wikimedia Commons

A lépcsődarabok felbukkantak többek között a japán Jamanasi prefektúrában lévő Josi Alapítvány kertjében, a New York-i Szabadság-szobor közelében, a floridai Disneylandben, illetve jelentős nemzetközi magángyűjteményekben.

Jelentős az érdeklődés az aukció iránt

Az Artcurial az elmúlt bő egy évtizedben már több szakaszt is sikeresen értékesített, rendre a becsült árakat jóval meghaladó összegekért. A nyilvántartások szerint 2013-ban több mint 212 ezer eurót adtak egy szakaszért, 2016-ban a 13-as számú darab rekordáron, 523 800 euróért cserélt gazdát, 2018-ban a 4-es számú elem 162 500 euróért kelt el, legutóbb pedig, 2020-ban 253 500 eurót fizettek a 17-es számú lépcsőelemért.

A torony talapzata napjainkban   Fotó:  Immanuel Giel / Wikimedia Commons

A mostani aukció iránt a korábbi tapasztalatok alapján intenzív nemzetközi gyűjtői érdeklődés várható.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

