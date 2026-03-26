Árverésre bocsátják az Eiffel-torony egy eredeti darabját

Az aukciósház által kínált műtárgy a Gustave Eiffel (1832–1923) mérnök iránymutatásai alapján megalkotott eredeti lépcsőrendszer 1-es számú szakasza. A kereszt alakú talapzaton nyugvó, 1,75 méter átmérőjű és összesen 2,75 méter magas (a pihenőig 2,60 méteres) lépcsőelem több mint negyven éven át egyetlen magángyűjtemény részét képezte.
Az ipari relikviát az elmúlt időszakban az Eiffel-torony karbantartásáért felelős műhelyek bevonásával restaurálták, garantálva az eredeti szerkezet és a korabeli jellegzetességek szakszerű megóvását.
A csaknem száz évvel későbbi felújítás során távolították el az eredeti lépcsők néhány szakaszát
A Gustave Eiffel és munkatársai által az 1889-es párizsi világkiállításra tervezett, több mint 300 méter magas vasstruktúra csigalépcsőjét az 1983-as átfogó modernizációs munkálatok során, az új, biztonságosabb és nagyobb kapacitású liftek beépítésekor kellett elbontani.
A leszerelt lépcsőrendszert húsz különálló darabra vágták, amelyeket 1983. december 1-jén az Ader, Picard és Tajan aukciósházak szervezésében, magában az Eiffel-toronyban értékesítettek. A most májusban árverésre bocsátott darab az akkori történelmi aukció 1-es számú tétele volt.
Óriási a gyűjtői presztízse az eredeti daraboknak
A műemlék épületből 1983-ban kikerült húsz lépcsőszakasz sorsa jól példázza a XIX. századi európai ipari örökség iránti globális keresletet.
Az elemekből mindössze néhány maradt franciaországi magánkézben,
a többi a világ különböző pontjain található presztízsberuházásokhoz és intézményekhez került.
A lépcsődarabok felbukkantak többek között a japán Jamanasi prefektúrában lévő Josi Alapítvány kertjében, a New York-i Szabadság-szobor közelében, a floridai Disneylandben, illetve jelentős nemzetközi magángyűjteményekben.
Jelentős az érdeklődés az aukció iránt
Az Artcurial az elmúlt bő egy évtizedben már több szakaszt is sikeresen értékesített, rendre a becsült árakat jóval meghaladó összegekért. A nyilvántartások szerint 2013-ban több mint 212 ezer eurót adtak egy szakaszért, 2016-ban a 13-as számú darab rekordáron, 523 800 euróért cserélt gazdát, 2018-ban a 4-es számú elem 162 500 euróért kelt el, legutóbb pedig, 2020-ban 253 500 eurót fizettek a 17-es számú lépcsőelemért.
