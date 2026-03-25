Nők az 1848–49-es forradalom és szabadságharcban

Ma már egyre több adat utal arra, hogy a nők a fegyveres harcokban is jóval többen vettek részt, mint ahányukat név szerint ismerjük. A nők a korabeli tiltások miatt álruhában, álnéven, gyakran férfinevet használva szolgáltak, így jelenlétük rejtve maradt.

Nők a szabadságharcban – rekonstrukció

Nők fegyverrel a kézben

Nem volt azonban példa nélküli, hogy az asszonyok fegyvert fogjanak: elég Zrínyi Ilonára vagy az egri vár védőasszonyaira gondolnunk. Közéjük tartozott Bányai Júlia is, aki Bányai Gyula néven lépett be a honvédségbe. Nemcsak katonaként, hanem kémként is kiemelkedett: kiváló francia nyelvtudását kihasználva, olykor táncosnőnek öltözve szerzett információkat. A forradalom előtt Bécsben cirkuszi műlovarnőként dolgozott, majd honvédként több hadszíntéren is bizonyított: harcolt Nagyszeben, Vízakna és Szelindek térségében, valamint a piski ütközetben is, ahol megsebesült.

Bátorságáért előléptették, és kisebb egységet vezetett, sőt önálló akciókat is végrehajtott, például Zalatna környékén.

Parancsnoka nagyra értékelte szolgálatait, végül századossá léptette elő. Férje, Matta Ede szintén tiszt volt. A szabadságharc bukása után Egyiptomba emigráltak, ahol fogadót vezettek Júlia haláláig.

Lebstück Mária sorsa

A legismertebb katonanők egyike Lebstück Mária volt, akinek alakját később egy operett is megörökítette. Jómódú zágrábi kereskedőcsaládból származott, és mindössze 18 évesen csatlakozott előbb a bécsi, majd a magyar forradalomhoz. Visszaemlékezése szerint egy véletlen helyzet sodorta az események közé, majd tudatos döntéssel vállalta a részvételt.

Fülbevalóját eladva férfiruhát vásárolt, haját levágatta, és fegyvert szerzett. Károly vadász néven szolgált, és bajtársai sokáig nem tudták, hogy valójában nő.

Részt vett a branyiszkói ütközetben, a kápolnai csatában megsebesült, bátorságáért tiszti rangot kapott, végül főhadnaggyá léptették elő. Harcolt Buda visszavívásakor is, ahol megismerkedett későbbi férjével. A szabadságharc bukása után fogságba esett, Aradon raboskodott, majd várandóssága miatt szabadon engedték. Élete későbbi szakaszában nehéz körülmények között nevelte gyermekét, később újra férjhez ment.