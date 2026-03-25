szabadságharc1848 49nagyszebenbányai gyula

Nők az 1848–49-es forradalom és szabadságharcban

A nők az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején sokféleképpen vették ki részüket a küzdelmekből: harcoltak, sebesülteket ápoltak, gyűjtéseket szerveztek és vezettek, a bukás után pedig őrizték a forradalom emlékét. E hős nők történeteit idézzük fel.

Tóth Eszter Zsófia
2026. 03. 25. 13:45
Nők a szabadságharcban-rekonstrukció
Ma már egyre több adat utal arra, hogy a nők a fegyveres harcokban is jóval többen vettek részt, mint ahányukat név szerint ismerjük. A nők a korabeli tiltások miatt álruhában, álnéven, gyakran férfinevet használva szolgáltak, így jelenlétük rejtve maradt. 

Nők fegyverrel a kézben

Nem volt azonban példa nélküli, hogy az asszonyok fegyvert fogjanak: elég Zrínyi Ilonára vagy az egri vár védőasszonyaira gondolnunk. Közéjük tartozott Bányai Júlia is, aki Bányai Gyula néven lépett be a honvédségbe. Nemcsak katonaként, hanem kémként is kiemelkedett: kiváló francia nyelvtudását kihasználva, olykor táncosnőnek öltözve szerzett információkat. A forradalom előtt Bécsben cirkuszi műlovarnőként dolgozott, majd honvédként több hadszíntéren is bizonyított: harcolt Nagyszeben, Vízakna és Szelindek térségében, valamint a piski ütközetben is, ahol megsebesült. 

Bátorságáért előléptették, és kisebb egységet vezetett, sőt önálló akciókat is végrehajtott, például Zalatna környékén.

 Parancsnoka nagyra értékelte szolgálatait, végül századossá léptette elő. Férje, Matta Ede szintén tiszt volt. A szabadságharc bukása után Egyiptomba emigráltak, ahol fogadót vezettek Júlia haláláig.

Lebstück Mária sorsa

A legismertebb katonanők egyike Lebstück Mária volt, akinek alakját később egy operett is megörökítette. Jómódú zágrábi kereskedőcsaládból származott, és mindössze 18 évesen csatlakozott előbb a bécsi, majd a magyar forradalomhoz. Visszaemlékezése szerint egy véletlen helyzet sodorta az események közé, majd tudatos döntéssel vállalta a részvételt. 

Fülbevalóját eladva férfiruhát vásárolt, haját levágatta, és fegyvert szerzett. Károly vadász néven szolgált, és bajtársai sokáig nem tudták, hogy valójában nő. 

Részt vett a branyiszkói ütközetben, a kápolnai csatában megsebesült, bátorságáért tiszti rangot kapott, végül főhadnaggyá léptették elő. Harcolt Buda visszavívásakor is, ahol megismerkedett későbbi férjével. A szabadságharc bukása után fogságba esett, Aradon raboskodott, majd várandóssága miatt szabadon engedték. Élete későbbi szakaszában nehéz körülmények között nevelte gyermekét, később újra férjhez ment.

Nők sebesültet ápolnak

A nők szerepe azonban nem merült ki a harctéren. Kiemelkedő jelentőségű volt a sebesültek ellátásának megszervezése: ennek élén Kossuth Zsuzsanna állt, aki országos hálózatot hozott létre tábori kórházakból, és asszonyok százait mozgósította ápolói munkára.

Karacs Teréz tanítványaival együtt ruhát varrt a honvédeknek, és gyűjtéseket szervezett számukra. A szellemi életben Teleki Blanka és Leövey Klára a nőnevelés és a nemzeti eszmék terjesztésében játszottak fontos szerepet, míg mások az elesettek családjain segítettek.

A szabadságharc leverése után a nők feladata nem ért véget. Részt vállaltak az özvegyek és árvák támogatásában, és meghatározó szerepet játszottak abban is, hogy a forradalom emléke és eszméi fennmaradjanak a következő nemzedékek számára.
 

Katonanők a forradalomban

Nyári Mari, Szentpály Janka, Jagelló Apollónia, Megyesi Karolina, Csizmárovits Mária, Vida Anna, Lebstück Mária, Pfiffner Paulina, Bányai Júlia, Gulyás Júlia, Szalóki Zsuzsánna.


 

A nők jelentősége a szabadságharcban:

Sokoldalú részvétel: nemcsak a háttérben dolgoztak, hanem fegyverrel is harcoltak, kémkedtek, szerveztek és ápoltak, így a szabadságharc szinte minden területén jelen voltak.

A hátország fenntartása: munkájukkal biztosították a hadsereg működéséhez szükséges ellátást, a sebesültek gondozását és a társadalmi stabilitást.

Az emlékezet őrzése: a szabadságharc bukása után is fontos szerepet játszottak az eszmék továbbadásában és az áldozatok emlékének megőrzésében.
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

