Mitől függ, hogy milyen hosszan élünk? Egy új kutatás váratlan eredményei

A genetikának csak szerény szerep jutott ebben a képletben – a korábbi ikertanulmányok az élettartam örökletességét nagyjából 20–25 százalékra becsülték, egyes nagy léptékű, több millió életutat feldolgozó genealógiai vizsgálatok pedig egyenesen 10 százlék alá tették ezt a számot. Az általánosan elfogadott tanács az volt: egyen kevesebbet, mozogjon többet – a génjeit úgysem változtathatja meg.

Egy január végén a Science folyóiratban megjelent, és a ScienceDaily által most felkapott tanulmány alaposan átírja ezt a képet. A jeruzsálemi Weizmann Intézet kutatóinak – Ben Shenhar doktorandusz és Uri Alon rendszerbiológus professzor vezetésével – sikerült kimutatniuk, hogy

az élettartam-különbségek mintegy felét valójában a genetika magyarázza.

Ez több mint kétszerese a korábbi becsléseknek, és ha helyes, akkor a hosszú élet titkát legalább annyira az örökölt DNS-ünkben kell keresni, mint az életmódban.

Miért bíztak annyira az ikervizsgálatokban – és miért lehetett ez tévedés?

Az ikerkutatás az örökletesség vizsgálatának klasszikus, évszázados eszköze. Az alapötlet elegáns: az egypetéjű ikrek genetikailag szinte azonosak (DNS-ük több mint 99,9 százalékban egyezik), míg a kétpetéjűeknek átlagosan feleannyi közös génjük van – nagyjából annyira hasonlítanak egymásra genetikailag, mint bármely két testvér. Ha egy tulajdonság erősen genetikailag meghatározott, akkor az egypetéjű ikerpároknak sokkal hasonlóbban alakul az életük, mint a kétpetéjűeké.

Az életkor esetében azonban egy alapvető probléma húzódott meg a módszer mélyén, amelyet korábban nem vett senki kellő komolysággal. A klasszikus ikertanulmányok zömét XIX. századi skandináv nyilvántartásokra alapozták – márpedig az akkori halandósági adatokban a „külső halálokok” (fertőzés, baleset, erőszak, éhínség) tízszer akkora arányt képviseltek, mint ma. Ha egy ikerpár egyik tagja 32 évesen tífuszban halt meg, míg a másik 78 évet élt, az valódi genetikai eltérésre utal-e? Vagy csupán arról van szó, hogy az egyikük rossz helyen volt rossz időben? A régi ikertanulmányok ezt a két dolgot egyáltalán nem különböztették meg – és így a genetikai hatást évtizedeken át rendszeresen alábecsülték.