A lódító zöldítő

„A Városliget a mostani lepukkantságában is képes teljesíteni a közpark funkcióit, de kérdés, hogy a projekt befejeztével ez nem vész-e el a turistahadak miatt” – aggódott felemásan Karácsony Gergely három és fél évvel ezelőtt a Budapest legkedveltebb közparkját megújító Liget Budapest projekt kapcsán. Az ellenzék azóta bukott miniszterelnök-jelöltje, jelenlegi főpolgármester-jelöltje, zuglói első embere tökéletes liberális tempóról tett tanúságot, amikor a Magyar Narancsban a fenti kijelentést tette. Azonban azóta valami megváltozott, előtört Karácsony „szigorú, rendpárti, tiltó, felfüggesztő” énje, igaz, csak a szavak szintjén.

Az ellenzék legfőbb és mindenes jelöltje a Holdnak, pontosabban az ellenzéki szólamokra vevő fővárosi szavazóknak énekel, hátha pár szavazatot szerezhet azzal az ordas hazugsággal, hogy ha ő lesz Budapest főpolgármestere, akkor majd nemcsak a stadionok – jelenleg csak a kólás szocialisták vezette Kispesten épül futballaréna, Gajda Péter megelégedésére, no meg Zuglóban – építését tiltja be, hanem a Liget Budapest projektet is megállítja. Soha nem zavarta a Párbeszéd politikusát és tanácsadóit, hogy olyan ígéreteket tesznek, amelyekben egy önkormányzati vezető nem kompetens vagy egyszerűen jogilag, fizikai­lag nem kivitelezhető. Tény: a Liget projekt és a Városliget kezelése a magyar állam hatásköre, az építési szabályzatot a Fővárosi Közgyűlés rég elfogadta, a jelenleg előrehaladott kivitelezés alatt álló épületek pedig egytől egyig érvényes építési engedélyekkel rendelkeznek, ráadásul félbehagyni sem lehet, érdemes őket. Az is tény, hogy a Liget Budapest projekt Európa legnagyobb kulturális célú és komplex tájépítészeti fejlesztése. Ha Karácsony ennek elkészültét meg tudna akadályozni, akkor a múzeumi szakma, a kultúrpolitika száz évig átkozná a nevét.

Az eddigi tapasztalatok alapján nemcsak jogi lehetősége, de bátorsága sem lenne KariGerinek keresztbe tenni a Városliget megújításának. Az ellenzék „megoldóembere” az általa mutyigyanúsnak tartott XIV. kerületi parkolási szerződéseket is azonnal aláírta, a Liget Budapest projekt kapcsán pedig a zuglói MSZP is „büntetlenül” fityiszt mutathatott neki. Helyi, szocialista szövetségesei 2016 áprilisában megszavazták azt a kormánypárti határozattervezetet, ami felszólította az önkormányzatot, hogy működjön együtt a Városliget Zrt.-vel, és támogassa a Liget Budapest projekt minél magasabb színvonalú megvalósítását. Néhány hete, egy hangfelvételnek hála tudjuk, hogy Karácsony Gergely nem tud ellenállni a XIV. kerületi MSZP-s vezető, Tóth Csaba – akinek az oviban valószínűleg egy ásó volt a jele – sármjának.

Apropó ásó, lapát, a határozati javaslatban többek között szerepelt az is: Karácsony kezdjen tárgyalásokat a Városliget Zrt.-vel a zuglói közterület-rehabilitációs program támogatásáról, az Egressy tér, a Rákosmezei tér és a Pillangó park, valamint az Olof Palme-ház felújításáról. Állami beruházásban az Olaf Palme-ház azóta eredeti szépségében, egy gyönyörű rózsakerttel kiegészítve várja látogatóit, azonban amire Karácsonyt felhatalmazta a zuglói képviselő-testület, azt nem sikerült végrehajtania. A környék lakói által is vitatott, túlárazott Pillangó park felújítását máig nem adta át a nagy „zöldítő”, az Egressy és a Rákosmezei téren pedig egy kapavágás sem történt.

Ilyen gazdája volt eddig Karácsony Gergely saját kerületének, és félő, hogy ilyen gazdája lenne Budapestnek is, minden szövetségesi mutyinál az ásólapátra gondolva félrenézne, míg minden olyan, állami és helyi, kerületi és fővárosi szinergiát veszni hagyna, ami kicsit is előrevihetné a nemzet fővárosának ügyét.