Tíz év biztonság

A francia és a brit vezetés épp a napokban egyezett meg arról, hogyan tudják visszatoloncolni a hozzájuk érkezett migránsokat. A tárt karok mindenhol lehanyatlottak, a kapuk bezárultak, az országok mindegyike különböző módokon küzd a migrációs nyomás ellen. Megerősödött a tengeri ellenőrzés, a rendőrség is több országban erőteljesebben lép fel a bűnözők ellen. De a reakció tíz évet késett. A tíz év alatt a magyar határon a kerítés kiállta a próbát, megvédte az országot, még a totális politikai ellenszélben is bebizonyította, hogy érdemes volt felépíteni. Természetesen soha senki nem fogja elismerni ezt Brüsszelben vagy valamely európai fővárosban.

Az Orbán-kormánynak nem jár köszönet semmiért. A világ legmagasabb elefántcsonttornyában, Brüsszelben még ma is folyamatosan dolgoznak a migrációs folyamatok menedzselésén, teljesen elzárkózva attól, hogy kimenjenek az utcára.

Ők elméleti szinten terveznek, messze az országok realitása fölött, nem érdeklődve aziránt, hogy a döntéseknek milyen hatása van az emberek életére. Amolyan élőszereplős stratégiai játékot játszanak, amelyben néha meghal sok ezer ember, bombák robbannak a karácsonyi vásárokon, bandák irányítanak egész városrészeket, szabadon árad a drog és a fegyverek. Ezt az Európát az a felelőtlen politika hozta létre, amelyből Magyarország tíz éve nem kért, és minden sértegetés és pökhendi üzengetés ellenére felállt a saját érdekeiért.

Emlékezzünk erre a tíz évre, mert könnyen felejt az ember. A magyar utcák ma is biztonságosak, a határokat meg tudja és meg is akarja védeni az ország. Nálunk egyetlen terrortámadás se volt a tíz év alatt, tőlünk nyugatra néha naponta több. A politikai vezetőket arrafelé nagyjából kétévente leváltják, előre hozott választások követik egymást, ahol folyamatos patthelyzetek alakulnak ki, meghosszabbítva a parlamenti agóniát. Mindenütt megerősödött a liberális elittel szemben álló patrióta gondolkodásmód, az ezt képviselő pártokat több helyen szándékosan elzárják a hatalomtól. Magyarország biztonságból és stabilitásból is példát mutatott a tehetős nyugati szövetségeseknek, cserébe perek sorozatát kaptuk. Sebaj. Csak béke legyen.