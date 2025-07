Foszd ki és uralkodj!

Akadt némi pluszfeladatuk tegnap a takarítóknak a budai Millenárisnál, miután magyar gazdák trágyát szórtak az Európai Bizottság képviselete elé. Nem vitték túlzásba az akciójukat, ez afféle első figyelmeztetés volt Brüsszelnek: rossz irányba mennek a dolgok. Nyugati társaik eközben az EU fővárosában tiltakoztak az unió következő, hétéves keretköltségvetése ellen, szintén csak módjával. Ha a gazdák igazán dühbe jönnek, traktoros blokád és trágyaléözön is következhet. Várjuk ki a végét.

Az EU a 2028 és 2034 közötti évekre tervezett büdzséje minden korábbinál nagyobb, számszerűen és százalékosan is. Rengeteg vita lesz még róla a következő legalább másfél évben, a gazdák mellett vannak más (ellen)érdekeltek, jellemzően a tagállamok sem szoktak egyetérteni – gazdagabbak a szegényebbekkel, agrárországok az iparukra, szolgáltatásaikra építőkkel –, és az Európai Parlament sem marad csendben. De a most felvázolt brüsszeli elképzelésekből világos, a gazdákat kifejezetten hátrébb sorolná az uniós elit – például a területalapú támogatások drasztikus megkurtításával –, miközben Ukrajna például kapna százmilliárd eurót, az egész büdzsé több mint öt százalékát. Hogyan? Ukrajna? Hiszen nem is EU-tag! Valóban nem, ez azonban láthatóan nem zavarja Brüsszelt, amely Kijevet minél hamarabb az unió­ba akarja amúgy is erőltetni, sőt az ukrán gazdák uniós társaik rovására egy megállapodás keretében addig is szabad kezet kapnának a huszonhetek területén, hogy elárasszanak bennünket a termékeikkel. Ezt különösen az Ukrajnával határos országok mezőgazdasági termelői sínylenék meg, így nem is csoda, hogy a lengyelektől kezdve a magyarokon át a bolgárokig most öt szomszédos tagállam együtt lép fel az ukrán agrárdömpinggel szemben. Ez az ügy csak formailag független a költségvetési javaslattól. Brüsszel politikai szándéka nyilvánvaló.

Agrárszakemberek azt mondják, a magyar gazdák jelentős hányadát érintené hátrányosan, hogy már kilencven hektár felett lépcsőzetesen megnyirbálnák a területalapú támogatásokat. De ha ez nem lenne elég, Brüsszel egy új, fondorlatos tervvel is előállt, amelyet az Oszd meg és uralkodj! elvének továbbfejlesztéseként így nevezhetünk: Foszd ki és uralkodj! Ugyanis az agrártámogatásokat összevonják az EU fejlesztési pénzeivel, magyarul a gazdák otthon, a tagállamokban vesszenek össze ugyanazon a koncon mindenki mással, a mezőgazdasági tárcák meg mondjuk a közlekedésiekkel, egymás minisztériuma elé hordva a trágyát.

Nagy tévedés azt gondolni, hogy csak a termelők veszítenének Brüsszel tervével. A vesztes egész Európa lenne. Köztük mi, a kőrengetegben élő városiak, akik már így is hümmögve forgattuk a szupermarketben a méregdrága perui áfonyát és a marokkói paradicsomot. Nemcsak anyagilag veszítenénk, ha a magyar gazdák támogatás híján nem bírnák a versenyt. A hagyományos magyar konyha a mi mezőink, veteményeseink és gyümölcsöseink ízvilágára épül, ahogyan a francia, az olasz vagy a görög gasztronómia is a helyi sajátosságokra. Ha lehet, a jövőben sem ukrán mamaligát (kukoricakását) tennénk a vacsoraasztalra csak azért, mert Ursula von der Leyen és társai történetesen egy unión kívüli országba szerettek bele. Abban pedig nagyon tévednek, ha úgy gondolják, a versenyképesség és az innováció hangzatos jelszavaiba csomagolva semmibe vehetik az uniós gazdákat és fogyasztókat. Utóbbiak a szavazóurnáknál is kifejezhetik a véleményüket – már a 2029-es uniós voksolás sincs nagyon messze –, az pedig a legízletesebb brüsszeli rovarvacsorát is élvezhetetlenné tenné, ha a gazdák közben trágyalevet öntenének a döntéshozók ablaka alá.