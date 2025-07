Palesztina elismerése: a migránsok a szavazóurnáknál róhatják le hálájukat Macronnak

Franciaország olyan, mint ebédre a fokhagyma: megosztó – egyesek dicsőítik („szabadság, egyenlőség, testvériség”; tegyük hozzá, tömeggyilkosságok árán), mások Trianon óta haragszanak rá és nem is vesznek francia autót, megint mások meg inkább viccesnek találják a „gloire” és a „grandeur”, a dicsőség és a nagyság halovány emlékébe kapaszkodó nosztalgiát. Szó se róla, mindannyian jót nevetünk, ha a franciák műsorra tűzik a Jákob rabbit elbohóckodó Louis de Funest vagy a balfék kispolgár iskolapéldáját alakító Pierre Richard-t, de a francia külpolitikát azért komolyabbnak gondoltuk volna.

Legalábbis Emmanuel Macronig. A francia elnök – aki két év múlva már obsitos lesz, így addig farigcsálja a saját szobrát, amíg tudja – most bemondta: országa elismeri önálló államként Palesztinát. Tény, hogy anno hazánk is elismerte, mégpedig a Kádár-rendszerben, még Grósz Károly kormánya idején, és a békés közel-keleti rendezésben bízva ezt azóta sem mondta fel. Macron lépésében az időzítés az igazán érdekes. Meg persze az is, hogy mindeközben milyen állapotok jellemzik az országát.

A Közel-Kelet felbolydult méhkas. A Hamász – tegyük rögtön hozzá, nem újságírók, hanem az egész Európai Unió, így hazánk szerint is elismerten terrorszervezet – 2023. októberi támadása Izrael ellen alapvetően megváltoztatta az addig is bizonytalan helyzetképet. Ez Izrael máig tartó reakcióját váltotta ki a Gázai övezetben és Ciszjordániában.

A helyzet nyugtalanító, Izraelt is bírálatok érték gázai műveletei, az övezet humanitárius helyzete (fogalmazzunk magyarul: sokan éheznek), illetve a ciszjordániai zsidó telepesek önbíráskodása miatt. Ám mindeközben az úgynevezett palesztin hatóság szerepe még a korábbiakhoz képest is leértékelődött: Mahmúd Abbász palesztin elnök kilencvenéves bácsi, aki a tévét nézve kíséri figyelemmel az eseményeket. Macron most tulajdonképpen mit akar elismerni az ENSZ következő ülésszakán, a legnagyobb ipari országokat tömörítő G7-csoportból egyedüliként? A gyakorlatilag semmilyen befolyással nem bíró palesztin vezetést? Vagy egyenesen a Ha­mászt, amely a szórványos ellentüntetések dacára továbbra is az úr a palesztin területeken?