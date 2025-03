Debrecenben elkezdték gyakorolni a BMW iX3-asok gyártását

A debreceni BMW-gyár legnagyobb egysége az összeszerelő üzem, ahol a fényezett karosszériába beleépítik az alkatrészeket, a sor végén pedig a kész autók gördülnek le. A BMW iX3 előszériájával hivatalosan is elindult ez az üzem, a sorozatgyártás a terveknek megfelelően majd az év végén indul be. Van mit gyakorolni, a Neue Klasse nevű műszaki alap abból a szempontból is újat hoz, hogy egyszerűbb felépítésű és kevesebb csatlakozót tartalmaz az elektromos rendszer (mintegy hatszáz méter rézkábelt és harminc százalék tömeget spórolnak meg a zónás kábelköteg-architektúrával).

Fotó: Fabian Kirchbauer

– A rendkívül hatékony és ergonomikus összeszerelősorunk azonnal, minden probléma nélkül beindult. Ezt a virtuális tervezésnek és teszteknek, valamint az új, rendkívül motivált debreceni munkatársaink és a BMW Group globális termelési hálózatán belüli szakértőink kiváló együttműködésének köszönhetően értük el – mondta Hans-Peter Kemser, a BMW Group Gyár Debrecen elnök-vezérigazgatója.

Fotó: Fabian Kirchbauer

Első BMW-gyárként Debrecenben valósítják meg a digitális minőségellenőrzést a gyártósoron, csak ezt követően veszik át ezt a technológiát a központi müncheni gyárban, ahol a Neue Klasse személyautó, az i3 limuzin készül majd 2026-tól. A kínai üzemből veszik át azt a megoldást, hogy a szerelősor mellett állítják össze a műszerfalmodult, amelyet aztán pár méterrel később már be is emelnek a karosszériába, a lipcsei üzem mintájára úgy alakítják ki a logisztikai rendszert, hogy a gyárba érkező alkatrészek és modulok nyolcvan százaléka közvetlenül a szerelősorokhoz érkezik köztes tárolás nélkül.