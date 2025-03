Kínai autók sorozatgyártását kezdik meg Togliattiban

Az orosz autópiacon találtak egy olyan rést, amelyet a Lada által most bejelentett SKM márka haszonjárműveivel tömnek be. Egészen pontosan a Lada Largus (első generációs Logan MCV) haszonjármű-változata és a Gaz 3,5 tonnás össztömegű Sobol NN modellje közötti rést tömik be az új könnyű teherautókkal.

Ezeket Kínából küldött készletekből állítják össze Togliattiban, a Lada fő gyárával szemben lévő, 10 éve kihasználatlanul lévő Kísérleti Üzemben, ahová egyébként rögtön áthozzák a félalvázas Lada haszonjárművek gyártását is. Az SKM haszonjárműveket is a Lada-leányvállalat VIS-Auto gyártja és forgalmazza. Az SKM eredetije a Shineray és a Brilliance közös vállalkozásának, az SRM márkának a Jinhaishi modellje, amelyet 1,3-as (86 LE), 1,5-ös (106 LE), 1,6-os (115 LE) és 2,0 literes (137 LE) benzinmotorral illetve benzin/földgáz üzemű motorral készítenek. Azt nem árulták el, hogy az Oroszországban gyártott példányokat milyen hajtást kapnak.