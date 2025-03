WRC: a legendás Szafari Rali következik

Nagy csinnadrattával harangozták be a rali világbajnokság visszatérését az afrikai kontinensre, s bár 2020-ban nem tudott debütálni a koronavírus járvány miatt, idén immár ötödik alkalommal méreti meg magát a rali világbajnokság mezőnye a távoli Afrikában. Idén is új időpontban, a Mexikó Rali helyén, nyár helyett tavasszal látogat el a mezőny Kenyába. A helyszín régi, mégis a modernkori ralizáshoz alakították úgy, hogy közben a fő karakterisztikája megmaradt. Vagyis maradtak a nehéz, murvás utak, ahol csodás fotókat lehet készíteni háttérben az afrikai vadállatokkal, egzotikus fákkal. Köves, szétszabdalt utak és kiszámíthatatlan időjárás teszi rettentően nehézzé a ralit az Afrikába utazó versenyzőknek.

Az első három ralit júniusban rendezték meg itt, amikor esős időszak fogadta a mezőnyt. Most úgy néz ki, hogy a tavaszi időjárás is tartogat esőt a mezőnynek. Vár rájuk fesh-fesh is, amely száraz időben olyan puha, púderfinom homok, amely nagy károkat okozhat az autókban és eltakarhatja a mélyen kivájt járatokat, amelyek végleg tönkretehetik a csapatok raliját.

Az eddigi négy Szafari Ralin csak Toyota-győzelem született. Sebastien Ogier és Kalle Rovanpera kétszer-kétszer győzedelmeskedett. A csapat 100. rali világbajnoki versenyére készül, s szeretné ezt a szép győzelmi sorozatot folytatni. Az egyéni ponttábla élén álló Elfyn Evans svédországi győzelmét követően nagy reményekkel vág neki a vb afrikai fordulójának. Svédországban nagy csatát vívott csapattársával, Kacuta Takamotóval, aki háromszor is dobogós helyezést szerzett a Szafari Ralin. Kalle Rovanpera mégis a legnagyobb esélyese a csapatnak két győzelmével, miközben Sami Pajari először vág neki a kemény afrikai utaknak.

„Nem könnyen indult a szezon, de még harcban állunk és most murvás rali jön, s ez lehetőséget ad nekünk, hogy kemény küzdelemben visszatérjünk abba a pozícióba, ahol lenni szeretnénk. A csapat nagyon erős volt eddig, s most mindent meg kell tennünk azért, hogy ugyanilyen erősek legyünk mi is. A múlt heti teszt nagyon fontos volt, ahol különböző dolgokat próbáltunk ki annak érdekében, hogy jól menjen az autó és az abroncsok murván is. A Szafari Rali a szezon egyik legkülönlegesebb versenye. Nagyon király idejönni, s igyekszünk egy újabb jó eredményt elérni, amire szükségünk is van idén. Nehéz jóslatokba bocsátkozni, de nagyon nyomjuk majd, hogy a legjobb eredményt érjük el” – szögezte le Kalle Rovanpera, a Szafari Rali tavalyi győztese.

S mi történt Kenyában 2024-ben? Miközben vetélytársai elvéreztek az afrikai küzdelmes utakon, Kalle Rovanpera megszerezte második győzelmét a Szafari Ralin, s beállította Sebastien Ogier ugyanitt szerzett győzelmeinek számát. A második helyen Rovanpera japán csapattársa, Kacuta Takamoto ért célba, míg a dobogó bronzérmes helyére az M-Sport pilótája, Adrien Fourmaux állhatott fel.

A Hyundai idén nem kezdte olyan jól az évet, mint tavaly. Sőt, ezidáig egyszer sem győzött, s az eddigi Szafari Ralikon sem sikerült túl nagy eredményeket elérnie. A 2024-ben még az M-Sport Ford színeiben versenyző Adrien Fourmaux-tól vár a tavalyihoz hasonló szép eredményt a csapat. A francia autóversenyző akkor ugyanis a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Ott Tanak és Thierry Neuville sem szeretne lemaradni. Előbbi a Hyundai egyetlen dobogós helyezését szerezte 2021-ben, miközben a csapat belga pilótája szívszorító kieséssel bukta el a győzelmet az utolsó napon.

Nem lesz egyszerű dolga a hétvégén egyetlen csapatnak sem. Ezen a ralin az autók megbízhatósága pont annyira fontos, mint a gyorsasága, főleg mivel olyan utakon vág neki a mezőny a versenynek, amelyeket hónapok során égetett kőkeményre a nap melege. A tűző meleg, a töredezett utakon való száguldás, a por és a kóborló vadállatok együtt a helyenként változó tereppel, nagy kihívást jelentenek a mezőnynek, amelyen a pilótáknak meg kell mutatni, hogy mennyire okosan és taktikusan tudnak versenyezni még ilyen nehéz körülmények között is.

A rali

A 2025-ös Szafari Rali útvonalát meghosszabbították, ezzel hosszú idő óta ez lesz a leghosszabb raliverseny. A rali három napon át tart, s a 21 gyorsasági szakasz 384,86 kilométert tesz majd ki.

Szokás szerint Kenya fővárosából, Nairobiból rajtol a mezőny csütörtökön ebédidőben, s a közeli Kasarani látványos szuperspeciális szakasz lesz az első gyorsasági szakasz. Ezt egy új gyorsasági szakasz, a Mzabibu követi, amely a Naivasha szervizparkhoz van közel. Ezt egy szintén új – a maga 32,2 kilométerével egyben a leghosszabb szakasz, a Camp Moran követi. Ezzel együtt négy szakaszt teljesít a mezőny kétszer pénteken. Szombaton északnak veszik a ralisok az irányt az Elmenteita-tóhoz. A Pokol Kapuja, a nevével ellentétben csodálatos környezetben fekvő szakasz lesz a ralit záró Power Stage idén is.

A világbajnokság állása a Svéd Rali után:

Pilóták

1. Elfyn Evans (GBR) Toyota Racing WRT 61 pont

2. Sebastien Ogier (FRA) Toyota Racing WRT 33 pont

3. Kalle Rovanpera (FIN) Toyota Racing WRT 31 pont

4. Thierry Neuville (BEL) Hyundai WRT 29 pont

5. Ott Tanak (EST) Hyundai WRT 26 pont

6. Takamoto Katsuta (JPN) Toyota Racing WRT 25 pont

7. Adrien Fourmaux (FRA) Hyundai WRT 21 pont

8. Martins Sesks (LAT) M-Sport WRT 8 pont

9. Josh McErlean (IRL) M-Sport WRT 6 pont

10. Sami Pajari (FIN) Toyota Racing WRT2 6 pont

Gyártók

1. Toyota Racing WRT 120 pont

2. Hyundai WRT 72 pont

3. M-Sport Ford WRT 25 pont

Amber PR