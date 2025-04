Egy rémes év után ilyen motorokkal térne vissza a csúcsra a KTM

Stefan Pierer bő három évtized alatt építette fel a KTM-et a ma is ismert cégóriássá, az ő irányítása alatt lett a rétegmárkából egy globális brand. Viszonylag rövid idő alatt Európa legnagyobb motorkerékpár-gyártójává léptek elő, a sikerek pedig nem csak a paletta szélesítésében mutatkoztak meg. Beszálltak a MotoGp-be, és közben arra is jutott forrás, hogy a Husqvarnát, a GasGast és az MV Agustát is bekebelezzék. Ezért is vet fel égető kérdéseket a helyzet, amibe a KTM került: tavaly derült égből villámcsapásként érte a motoros közvéleményt, hogy a KTM anyacége, a Pierer Mobility AG csődvédelmet kért maga ellen.

Tavaly 292 ezer modellt értékesített a KTM, ezzel Európa legnagyobb motorkerékpárgyártója volt. Mégis komoly akadályokat kell most leküzdenie. Forrás: KTM Press

Az ok nem más, mint hogy a korábbi egészséges adósságállomány elérte az 1,5 milliárd eurót, ezt a gigászi összeget pedig már nem tudta tovább finanszírozni a cég. Stefan Pierer ezt mondta a csődhelyzet kapcsán:

A KTM az életem fő műve, nem fogom hagyni, hogy kárba vesszen.

Most úgy tűnik, lélegzetvételhez jutnak: a hitelezők elfogadták a szerkezetátalakítási tervet, és újra termelnek a gyárak. A transzformáció jegyében Pierer lemondott a vezérigazgatói posztról, helyét pedig Gottfried Neumeister vette át, aki eddig társ-vezérigazgatóként tevékenykedett a márkánál. Ebben a zűrzavaros időben különösen nagy feladat hárul az új modellekre, de az biztos, hogy a szellemiség semmit sem változott. Mindegyik jövevény méltó a „Ready to race” szlogenre.

Nem annyira az 1390 Super Duke GT érdekes a képen, hanem ami üldözi: egy ideje kis szériában autót is gyárt a KTM. Versenypályára valók az X-Bow különféle változatai. Forrás: KTM Press

125 és 390 SMC R: igazi adrenalinfröccs

Ha megnézzük a trendeket a motorkerékpár-iparban, egyértelmű, hogy a szupermotók körül elfogyott a levegő, egyre kevesebb márka kínál ilyen gépeket. A KTM (és a Husqvarna) viszont következetesen kitart a kategória mellett, olyannyira, hogy ezek a modellek elválaszthatatlanokká váltak a mattighofeni gyártótól. 2025-re alaposan megújulva folytatja pályafutását a 690-es SMC R kistestvéreinek tekinthető 125-ös és 390 SMC R. A 2,355, illetve 2,68 millió forinttól kapható típusok külméretei gyakorlatilag teljesen azonosak (ülésmagasság, tengelytávolság, kormány), a különbséget a blokk mellett az idomok grafikájában kell keresni.

A 125 és 390 SMC R modellek Michelin Power 6-os abroncsokon hagyják el a gyártósort. Forrás: KTM Press

Miközben első ránézésre semmilyen nagy újdonságot nem tartogat a két típus, a hozzáértők gyorsan észrevehetik a teljesen áttervezett vázat. A KTM Gen 3-as váza

a kis Duke modellekével mutat rokonságot, de a segédváz és a lengővilla is eltérő a korábbiakhoz képest.

A módosítások nem a komfortot szolgálják, az SMC R-ek esetében minden arról szól, hogy egy kacskaringós szupermotópályán a modellek minél gyorsabbak legyenek.

Rövid távokra: kilenciteres az SMC R-ek tankja. Forrás: KTM Press

A 17 colos első keréken gördülő páros gyengébbik tagja 15 lóerőt teljesít (így A1-es jogosítvánnyal vezethető), a 390-es viszont már 45 lóerőt produkál, utóbbi 154 kg-os tömege mindössze kilenc kilóval múlja felül a nyolcadliteresét. Közös a párosban az elöl 43 mm csőátmérőjű WP villa 270 mm-es rugóúttal, illetve a teljesen új, a kategóriában meglehetősen szokatlannak számító, 4,2 colos TFT-kijelzős műszeregység. Szintén nem elhanyagolható, hogy a szupermotó mód aktiválásával a hátsó keréken deaktiválódik az ABS, így akár keresztben is megérkezhetünk a kanyarokba.

Pehelysúly és igényes futómű ad remek vezethetőséget. Forrás: KTM Press

390 Adventure: egy kis kalandozás

Európában tervezték, de a költséghatékonyság jegyében Indiában készül a vadonatúj 390-es túraenduró sorozat. A radikális fejidom miatt csak nagy vonalakban emlékeztet elődeire a 390-es Adventure, amelyben a jól bevált 399 köbcentiméteres, folyadékhűtéses egyhengeres legújabb változata dolgozik. A 45 lóerős blokk áttervezett hengerfejet kapott, amivel a cél az új emissziós normáknak való megfelelés volt, de a KTM azt ígéri, az erőleadás is egyenletesebb, mint korábban. Az igazi nagy újdonság, hogy a 390 Adventure-ből már két változat létezik.

Míg a 390 Adventure X fehér és narancs színben is választható, az R változatot kizárólag fehér fényezéssel kínálják. Forrás: KTM Press

Lényegében a korábbi modell helyét veszi át az öntött felnis, elöl 17 colos abroncson guruló X változat, illetve megjelent az R kivitel is. Utóbbi a KTM szokásához hűen egy igazi offroad specialista gép, 21 colos fűzött első felnije mellett az egész tálalás ralimotoros. A harminc mm-rel nagyobb rugóút (elöl és hátul egyaránt 230 mm) mellett a villaszög és a tengelytávolság is eltér az R kivitel esetében, amelyet Mitas Enduro Trail E07+ abroncsokkal vérteznek fel. Mivel sokan túramotornak vették eddig a 390 Adventure-t, nem meglepő, hogy a kiegészítők listáján többféle top case is szerepel.

Nemcsak az egyhengeres motort, hanem a sebességváltót is átdolgozták a mérnökök. Továbbra is vezethető A2 jogosítvánnyal. Forrás: KTM Press

1390 Super Adventure: az úr a házban

Bár a KTM topkategóriás, V2-es túraenduróinak mindig is stabil vásárlóközönsége volt, a konkurencia sem tétlenkedik. Az új BMW R 1300-as GS és a Ducati Multistrada V4-es is a kategória trónjára tör, ezért az osztrákok leváltották az egyébként roppant sikeres 1290 Super Adventure-t. Bár 1301 köbcentiméteres lökettérfogatával eddig is egyeduralkodó volt a típus, a KTM úgy döntött ez nem elég, és az 1390-es néven bevezetett újdonságba 1350-es V2-es kerül 173 lóerővel! A nyers erő persze nem minden, a technika szofisztikáltabb is: elődjével ellentétben itt már változó szelepvezérlést alkalmaznak, illetve nagy újdonság az AMT sebességváltó.

Míg az 1290-eseken a szelephézagot harmincezer kilométerenként kellett ellenőrizni, az 1390-esek esetében a gyár hatvanezres intervallumot ír elő. Forrás: KTM Press

Az elektromechanikus aktuátorral működő, akár ötven milliszekundum alatt kapcsoló szerkezet háromféle programot kínál automatikus üzemmódban (Comfort, Street, Sport), de a vezető manuálisan is beavatkozhat.

Hogy a KTM egyik topmotorja főleg közútra termett, azt az áttervezett elektromos futómű és az adaptív tempomat is alátámasztja,

ugyanakkor a márka az offroad fanatikusokra is gondol. Amíg az S változat amolyan gólyalábakon járó, izmos túramotor, addig az R kivitel egy igazi terepgép, 21 colos első kerekével és 242 mm-es hasmagasságával a legkeményebb körülményekre optimalizálták a konstruktőrök.